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Hafta sonu planları olanlar dikkat: Meteorolojiden kar, buzlanma ve çığ uyarısı
Hafta sonu planları olanlar dikkat: Meteorolojiden kar, buzlanma ve çığ uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Karadeniz'de sağanak yağış beklerken Doğu Anadolu ve Karadeniz çevresinde kar beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara çığ ve buzlanmaya dikkatli... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Bölge Bölge Hava DurumuMarmara BölgesiParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.• İstanbul: 2°C / 10°C• Çanakkale: 3°C / 11°C• Edirne: -2°C / 10°CEge BölgesiParçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.• İzmir: 7°C / 15°C• Denizli: 5°C / 14°C• Afyonkarahisar: -2°C / 8°CAkdeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu.• Antalya: 8°C / 20°C• Adana: 4°C / 19°C• Mersin: 8°C / 18°Cİç Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis bekleniyor.• Ankara: -1°C / 8°C• Konya: -2°C / 8°C• Sivas: -4°C / 6°CBatı Karadeniz BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.• Bolu: -2°C / 8°C• Düzce: 0°C / 11°C• Zonguldak: 4°C / 9°COrta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Samsun: 7°C / 10°C (Yağmurlu)• Trabzon: 6°C / 10°C (Yağmurlu, yüksekler karlı)• Artvin: 1°C / 4°C (Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karlı)Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve çığ riski var.• Erzurum: -11°C / -3°C• Kars: -12°C / -4°C• Van: -7°C / 1°CGüneydoğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu. Pus ve sis görülebilir.• Diyarbakır: 1°C / 11°C• Gaziantep: 1°C / 13°C• Şanlıurfa: 4°C / 13°C
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Hafta sonu planları olanlar dikkat: Meteorolojiden kar, buzlanma ve çığ uyarısı

10:06 18.01.2025 (güncellendi: 10:08 18.01.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AA
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Meteoroloji, Karadeniz'de sağanak yağış beklerken Doğu Anadolu ve Karadeniz çevresinde kar beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara çığ ve buzlanmaya dikkatli olmaları önerildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İstanbul: 2°C / 10°C
Çanakkale: 3°C / 11°C
Edirne: -2°C / 10°C
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
İzmir: 7°C / 15°C
Denizli: 5°C / 14°C
Afyonkarahisar: -2°C / 8°C
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 8°C / 20°C
Adana: 4°C / 19°C
Mersin: 8°C / 18°C
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: -1°C / 8°C
Konya: -2°C / 8°C
Sivas: -4°C / 6°C
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: -2°C / 8°C
Düzce: 0°C / 11°C
Zonguldak: 4°C / 9°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Samsun: 7°C / 10°C (Yağmurlu)
Trabzon: 6°C / 10°C (Yağmurlu, yüksekler karlı)
Artvin: 1°C / 4°C (Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karlı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve çığ riski var.
Erzurum: -11°C / -3°C
Kars: -12°C / -4°C
Van: -7°C / 1°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: 1°C / 11°C
Gaziantep: 1°C / 13°C
Şanlıurfa: 4°C / 13°C
Ordu'da kar festivali kapsamında, 1111 çeşit ile dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması rekor denemesi gerçekleştirilecek. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya (sağda) ile rekor denemesini yapacak Celal Karaarslan (solda), konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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