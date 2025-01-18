Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:25
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:09
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/manchester-united-efsanesi-olarak-biliniyordu-futbolcu-denis-law-hayatini-kaybetti-1092811773.html
Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ballon d'Or'u kazanan tek İskoç futbolcu, Manchester United ve Manchester City forveti Denis Law, 84 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United taziyelerini... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T01:34+0300
2025-01-18T01:34+0300
spor
manchester united
denis law
george best
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092811616_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_2403bb52146c5b20e399e1e85b527166.jpg
Manchester United ve İskoç futbolunun efsane ismi Denis Law, 84 yaşında vefat etti. Ağustos 2021’de Alzheimer ve vasküler demans teşhisi konan Law, Manchester United formasıyla 404 maçta 237 gol atmıştı. İskoçya milli takımıyla 55 maça çıkan Law, ilk kez Ekim 1958’de Galler’e karşı milli formayı giymişti. Law, ülkesi tarihinin en çok gol atan 30 golcüsünden biri olarak kayıtlara geçmişti.2005’te George Best, 2023’te ise Sir Bobby Charlton’ın vefatının ardından kulübün 'Kutsal Üçlüsü'nün hayatta kalan son üyesi olmuştu. Ailesi, Law’ın vefatını şu şekilde duyudu: Manchester United kulübü de sosyal medyadan taziyede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/galatasaray-puan-kaybetti-ridvan-dilmen-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1092810616.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092811616_142:0:2858:2037_1920x0_80_0_0_af6dde5a832cd516ca9d7e9a530f1510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
denis law
denis law

Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti

01:34 18.01.2025
© AP Photo / Claude ParisFILE - In this file photo dated Thursday, Aug. 30, 2012, former player Denis Law during the UEFA Champions League draw in Monaco. 81-year old Former Manchester United striker Denis Law said Thursday Aug. 19, 2021, he wanted to be open about his condition after being diagnosed with two types of dementia. (AP Photo/Claude Paris, FILE)
FILE - In this file photo dated Thursday, Aug. 30, 2012, former player Denis Law during the UEFA Champions League draw in Monaco. 81-year old Former Manchester United striker Denis Law said Thursday Aug. 19, 2021, he wanted to be open about his condition after being diagnosed with two types of dementia. (AP Photo/Claude Paris, FILE) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Claude Paris
Abone ol
Ballon d'Or'u kazanan tek İskoç futbolcu, Manchester United ve Manchester City forveti Denis Law, 84 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United taziyelerini paylaştı.
Manchester United ve İskoç futbolunun efsane ismi Denis Law, 84 yaşında vefat etti.
Ağustos 2021’de Alzheimer ve vasküler demans teşhisi konan Law, Manchester United formasıyla 404 maçta 237 gol atmıştı.
İskoçya milli takımıyla 55 maça çıkan Law, ilk kez Ekim 1958’de Galler’e karşı milli formayı giymişti. Law, ülkesi tarihinin en çok gol atan 30 golcüsünden biri olarak kayıtlara geçmişti.
2005’te George Best, 2023’te ise Sir Bobby Charlton’ın vefatının ardından kulübün 'Kutsal Üçlüsü'nün hayatta kalan son üyesi olmuştu.
Ailesi, Law’ın vefatını şu şekilde duyudu:

"Babamız Denis Law’ın kaybını üzülerek duyuruyoruz. Zorlu bir mücadele verdi ama artık huzura kavuştu. Ona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, gösterilen sevgi ve desteğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

Manchester United kulübü de sosyal medyadan taziyede bulundu:
"Manchester United’daki herkes, 84 yaşında hayatını kaybeden Stretford End Kralı Denis Law’ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içinde. En içten taziyelerimiz ailesine ve yakınlarına. Anısı sonsuza dek yaşayacak."
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
SPOR
Galatasaray puan kaybetti: Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
00:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала