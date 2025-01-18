Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti
© AP Photo / Claude ParisFILE - In this file photo dated Thursday, Aug. 30, 2012, former player Denis Law during the UEFA Champions League draw in Monaco. 81-year old Former Manchester United striker Denis Law said Thursday Aug. 19, 2021, he wanted to be open about his condition after being diagnosed with two types of dementia. (AP Photo/Claude Paris, FILE)
© AP Photo / Claude Paris
Abone ol
Ballon d'Or'u kazanan tek İskoç futbolcu, Manchester United ve Manchester City forveti Denis Law, 84 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United taziyelerini paylaştı.
Manchester United ve İskoç futbolunun efsane ismi Denis Law, 84 yaşında vefat etti.
Ağustos 2021’de Alzheimer ve vasküler demans teşhisi konan Law, Manchester United formasıyla 404 maçta 237 gol atmıştı.
İskoçya milli takımıyla 55 maça çıkan Law, ilk kez Ekim 1958’de Galler’e karşı milli formayı giymişti. Law, ülkesi tarihinin en çok gol atan 30 golcüsünden biri olarak kayıtlara geçmişti.
2005’te George Best, 2023’te ise Sir Bobby Charlton’ın vefatının ardından kulübün 'Kutsal Üçlüsü'nün hayatta kalan son üyesi olmuştu.
Ailesi, Law’ın vefatını şu şekilde duyudu:
"Babamız Denis Law’ın kaybını üzülerek duyuruyoruz. Zorlu bir mücadele verdi ama artık huzura kavuştu. Ona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, gösterilen sevgi ve desteğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."
Manchester United kulübü de sosyal medyadan taziyede bulundu:
"Manchester United’daki herkes, 84 yaşında hayatını kaybeden Stretford End Kralı Denis Law’ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içinde. En içten taziyelerimiz ailesine ve yakınlarına. Anısı sonsuza dek yaşayacak."