https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/manchester-united-efsanesi-olarak-biliniyordu-futbolcu-denis-law-hayatini-kaybetti-1092811773.html

Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti

Manchester United efsanesi olarak biliniyordu: Futbolcu Denis Law hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ballon d'Or'u kazanan tek İskoç futbolcu, Manchester United ve Manchester City forveti Denis Law, 84 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United taziyelerini... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T01:34+0300

2025-01-18T01:34+0300

2025-01-18T01:34+0300

spor

manchester united

denis law

george best

hayatını kaybetti

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Manchester United ve İskoç futbolunun efsane ismi Denis Law, 84 yaşında vefat etti. Ağustos 2021’de Alzheimer ve vasküler demans teşhisi konan Law, Manchester United formasıyla 404 maçta 237 gol atmıştı. İskoçya milli takımıyla 55 maça çıkan Law, ilk kez Ekim 1958’de Galler’e karşı milli formayı giymişti. Law, ülkesi tarihinin en çok gol atan 30 golcüsünden biri olarak kayıtlara geçmişti.2005’te George Best, 2023’te ise Sir Bobby Charlton’ın vefatının ardından kulübün 'Kutsal Üçlüsü'nün hayatta kalan son üyesi olmuştu. Ailesi, Law’ın vefatını şu şekilde duyudu: Manchester United kulübü de sosyal medyadan taziyede bulundu:

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