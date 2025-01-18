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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-kabinesi-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092811920.html
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını resmen onayladı
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını resmen onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail kabinesi, Hamas ile 15 aydır süren savaşı sonlandırmak üzere 6 saatten fazla süren ateşkes toplantısını sonlandırdı. Rehineler ve ateşkes anlaşmasını 24... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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hamas
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israil-filistin sorunu
ateşkes
ateşkes anlaşması
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İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması İsrail kabinesinde resmen onaylandı. Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı. Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail hükümetinin altı saatten fazla süren kabine toplantısının ardından Gazze ateşkesi ve rehinelerin iadesi anlaşmasını onayladığını bildirdi.Bazı kabine üyelerinin karşı çıktığı anlaşmaya göre, altı haftalık bir ateşkes, 19 Ocak Pazar günü başlayacak ve Gazze'de 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmenin yolunu açabilecek rehine değişiminin ilki gerçekleşecek.Başbakanlık Ofisi: Hükümet, kaçırılanların iadesine ilişkin taslağı onayladıİsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü resmen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:Ateşkeste ilk aşama nasıl işleyecek?Üç aşamalı anlaşmanın altı haftalık ilk aşaması kapsamında Hamas, ilk gün 3 rehine serbest bırakmak üzere toplam 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail, ise İsrail hapishanelerinde tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadınları ve çocukları serbest bırakacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-disisleri-bakani-saar-zor-bir-karar-ancak-kabine-ateskesi-onaylamak-zorunda-1092730552.html
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israil ateşkes,
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İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını resmen onayladı

02:18 18.01.2025 (güncellendi: 02:53 18.01.2025)
© Sputnik / Vladimir Astapkovichİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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İsrail kabinesi, Hamas ile 15 aydır süren savaşı sonlandırmak üzere 6 saatten fazla süren ateşkes toplantısını sonlandırdı. Rehineler ve ateşkes anlaşmasını 24 bakanın evet, sekiz bakanın ise hayır oyu kullanmasıyla onayladı.
İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması İsrail kabinesinde resmen onaylandı. Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı. Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail hükümetinin altı saatten fazla süren kabine toplantısının ardından Gazze ateşkesi ve rehinelerin iadesi anlaşmasını onayladığını bildirdi.
Bazı kabine üyelerinin karşı çıktığı anlaşmaya göre, altı haftalık bir ateşkes, 19 Ocak Pazar günü başlayacak ve Gazze'de 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmenin yolunu açabilecek rehine değişiminin ilki gerçekleşecek.

Başbakanlık Ofisi: Hükümet, kaçırılanların iadesine ilişkin taslağı onayladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü resmen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Hükümet, kaçırılanların iadesine ilişkin taslağı onayladı.

Kaçırılanların serbest bırakılmasına ilişkin takvim 19 Ocak 2025 Pazar günü yürürlüğe girecek."

Ateşkeste ilk aşama nasıl işleyecek?

Üç aşamalı anlaşmanın altı haftalık ilk aşaması kapsamında Hamas, ilk gün 3 rehine serbest bırakmak üzere toplam 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail, ise İsrail hapishanelerinde tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadınları ve çocukları serbest bırakacak.
Israeli politician Gideon Saar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Zor bir karar ancak kabine ateşkesi onaylamak zorunda
16 Ocak, 04:28
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