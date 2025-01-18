https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-kabinesi-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092811920.html

İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını resmen onayladı

İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını resmen onayladı

Sputnik Türkiye

İsrail kabinesi, Hamas ile 15 aydır süren savaşı sonlandırmak üzere 6 saatten fazla süren ateşkes toplantısını sonlandırdı. Rehineler ve ateşkes anlaşmasını 24... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

ortadoğu

hamas

gazze

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ateşkes anlaşması

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İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması İsrail kabinesinde resmen onaylandı. Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı. Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail hükümetinin altı saatten fazla süren kabine toplantısının ardından Gazze ateşkesi ve rehinelerin iadesi anlaşmasını onayladığını bildirdi.Bazı kabine üyelerinin karşı çıktığı anlaşmaya göre, altı haftalık bir ateşkes, 19 Ocak Pazar günü başlayacak ve Gazze'de 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmenin yolunu açabilecek rehine değişiminin ilki gerçekleşecek.Başbakanlık Ofisi: Hükümet, kaçırılanların iadesine ilişkin taslağı onayladıİsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü resmen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:Ateşkeste ilk aşama nasıl işleyecek?Üç aşamalı anlaşmanın altı haftalık ilk aşaması kapsamında Hamas, ilk gün 3 rehine serbest bırakmak üzere toplam 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail, ise İsrail hapishanelerinde tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadınları ve çocukları serbest bırakacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-disisleri-bakani-saar-zor-bir-karar-ancak-kabine-ateskesi-onaylamak-zorunda-1092730552.html

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