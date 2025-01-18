https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-hukumeti-ateskes-anlasmasini-tartisiyor-sabat-gunune-kadar-gorusulecek-1092810936.html
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek
Sputnik Türkiye
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını onayladı. Ancak İsrail basını hükümetin cuma gecesi başlayan oylama... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T00:56+0300
2025-01-18T00:56+0300
2025-01-18T00:56+0300
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İsrail Kabinesi, Hamas ile 15 ay süren savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü toplandı. Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmanın güvenlik kabinesinde kabul edildiğini, 15 aylık savaşın sona erdirilmesini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içereceğini doğruladı. Ancak İsrail basını güvenlik kabinesinden onaylanan ateşkes anlaşmasının İsrail Hükümeti tarafından kesin olarak oylanmasının Şabat gününe kadar süreceğini duyurdu.Şabat günü ne zaman?Şabat (Sabbath), Yahudilikte kutsal dinlenme günü olup her hafta cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar sürer. Bu süre, güneşin battığı zamana göre değişir.Şabat günü nedir?Şabat, Yahudi inancına göre haftanın yedinci günü olan ve dinlenme ile kutsallığa adanmış bir gündür. Cuma akşamı gün batımından başlar ve Cumartesi günü gün batımında sona erer. Şabat, yaratıcının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesini anmak için kutsanmış bir zaman olarak kutlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-guvenlik-kabinesi-gazze-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092792731.html
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israil, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu
israil, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını onayladı. Ancak İsrail basını hükümetin cuma gecesi başlayan oylama sürecinin Şabat gününe kadar süreceğini belirtti.
İsrail Kabinesi, Hamas ile 15 ay süren savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü toplandı.
Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmanın güvenlik kabinesinde kabul edildiğini, 15 aylık savaşın sona erdirilmesini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içereceğini doğruladı. Ancak İsrail basını güvenlik kabinesinden onaylanan ateşkes anlaşmasının İsrail Hükümeti tarafından kesin olarak oylanmasının Şabat gününe kadar süreceğini duyurdu.
Şabat (Sabbath), Yahudilikte kutsal dinlenme günü olup her hafta cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar sürer. Bu süre, güneşin battığı zamana göre değişir.
Şabat, Yahudi inancına göre haftanın yedinci günü olan ve dinlenme ile kutsallığa adanmış bir gündür. Cuma akşamı gün batımından başlar ve Cumartesi günü gün batımında sona erer. Şabat, yaratıcının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesini anmak için kutsanmış bir zaman olarak kutlanır.