İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:25
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:09
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-hukumeti-ateskes-anlasmasini-tartisiyor-sabat-gunune-kadar-gorusulecek-1092810936.html
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek
Sputnik Türkiye
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını onayladı. Ancak İsrail basını hükümetin cuma gecesi başlayan oylama... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T00:56+0300
2025-01-18T00:56+0300
dünya
israil
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1d160e3bd33937ac95420392e3fd0519.jpg
İsrail Kabinesi, Hamas ile 15 ay süren savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü toplandı. Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmanın güvenlik kabinesinde kabul edildiğini, 15 aylık savaşın sona erdirilmesini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içereceğini doğruladı. Ancak İsrail basını güvenlik kabinesinden onaylanan ateşkes anlaşmasının İsrail Hükümeti tarafından kesin olarak oylanmasının Şabat gününe kadar süreceğini duyurdu.Şabat günü ne zaman?Şabat (Sabbath), Yahudilikte kutsal dinlenme günü olup her hafta cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar sürer. Bu süre, güneşin battığı zamana göre değişir.Şabat günü nedir?Şabat, Yahudi inancına göre haftanın yedinci günü olan ve dinlenme ile kutsallığa adanmış bir gündür. Cuma akşamı gün batımından başlar ve Cumartesi günü gün batımında sona erer. Şabat, yaratıcının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesini anmak için kutsanmış bir zaman olarak kutlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-guvenlik-kabinesi-gazze-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092792731.html
israil
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_124:0:1545:1066_1920x0_80_0_0_6c686352b2c88160f08589adbd6facd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu
israil, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu

İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek

00:56 18.01.2025
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyaİsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya
Abone ol
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını onayladı. Ancak İsrail basını hükümetin cuma gecesi başlayan oylama sürecinin Şabat gününe kadar süreceğini belirtti.
İsrail Kabinesi, Hamas ile 15 ay süren savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü toplandı.
Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmanın güvenlik kabinesinde kabul edildiğini, 15 aylık savaşın sona erdirilmesini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içereceğini doğruladı. Ancak İsrail basını güvenlik kabinesinden onaylanan ateşkes anlaşmasının İsrail Hükümeti tarafından kesin olarak oylanmasının Şabat gününe kadar süreceğini duyurdu.

Şabat günü ne zaman?

Şabat (Sabbath), Yahudilikte kutsal dinlenme günü olup her hafta cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar sürer. Bu süre, güneşin battığı zamana göre değişir.

Şabat günü nedir?

Şabat, Yahudi inancına göre haftanın yedinci günü olan ve dinlenme ile kutsallığa adanmış bir gündür. Cuma akşamı gün batımından başlar ve Cumartesi günü gün batımında sona erer. Şabat, yaratıcının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesini anmak için kutsanmış bir zaman olarak kutlanır.
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
Dün, 16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала