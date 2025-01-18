https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-hukumeti-ateskes-anlasmasini-tartisiyor-sabat-gunune-kadar-gorusulecek-1092810936.html

İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek

İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını tartışıyor: Şabat gününe kadar görüşülecek

Sputnik Türkiye

İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını onayladı. Ancak İsrail basını hükümetin cuma gecesi başlayan oylama... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T00:56+0300

2025-01-18T00:56+0300

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İsrail Kabinesi, Hamas ile 15 ay süren savaşı durduracak ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü toplandı. Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmanın güvenlik kabinesinde kabul edildiğini, 15 aylık savaşın sona erdirilmesini ve Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içereceğini doğruladı. Ancak İsrail basını güvenlik kabinesinden onaylanan ateşkes anlaşmasının İsrail Hükümeti tarafından kesin olarak oylanmasının Şabat gününe kadar süreceğini duyurdu.Şabat günü ne zaman?Şabat (Sabbath), Yahudilikte kutsal dinlenme günü olup her hafta cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar sürer. Bu süre, güneşin battığı zamana göre değişir.Şabat günü nedir?Şabat, Yahudi inancına göre haftanın yedinci günü olan ve dinlenme ile kutsallığa adanmış bir gündür. Cuma akşamı gün batımından başlar ve Cumartesi günü gün batımında sona erer. Şabat, yaratıcının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesini anmak için kutsanmış bir zaman olarak kutlanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-guvenlik-kabinesi-gazze-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092792731.html

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