İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı

Türkiye
Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-guvenlik-kabinesi-gazze-ateskes-anlasmasini-onayladi-1092792731.html
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas edilmesini ve 15 aydır devam eden savaşın 6 hafta... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T16:32+0300
2025-01-17T16:40+0300
israil- filistin çatışması
gazze
israil
ateşkes
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1d160e3bd33937ac95420392e3fd0519.jpg
Onay, İsrail ve Hamas arasındaki son dakika anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan gecikmenin ardından geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve güvenlik kabinesi bugün bir araya gelerek ateşkes anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü ilk rehine ve mahkumların serbest bırakılmasıyla uygulanabilmesi için imzaya gideceği belirtilirken İsrail Başbakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, güvenlik kabinesinin onayından sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-basbakanligi-rehinelerin-19-ocakta-serbest-kalmasi-bekleniyor-1092785375.html
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_124:0:1545:1066_1920x0_80_0_0_6c686352b2c88160f08589adbd6facd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, israil, ateşkes, hamas
gazze, israil, ateşkes, hamas

İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı

16:32 17.01.2025 (güncellendi: 16:40 17.01.2025)
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyaİsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya
Abone ol
İsrail güvenlik kabinesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas edilmesini ve 15 aydır devam eden savaşın 6 hafta süreyle durdurulmasını öngören ateşkes anlaşmasını onayladı.
Onay, İsrail ve Hamas arasındaki son dakika anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan gecikmenin ardından geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve güvenlik kabinesi bugün bir araya gelerek ateşkes anlaşmasının onaylandığını duyurdu.
Anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü ilk rehine ve mahkumların serbest bırakılmasıyla uygulanabilmesi için imzaya gideceği belirtilirken İsrail Başbakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"Tüm diplomatik, güvenlik ve insani boyutların değerlendirilmesinin ardından ve önerilen anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, Hükümete önerilen çerçeveyi onaylamasını tavsiye etmiştir."
İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, güvenlik kabinesinin onayından sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır. Bundan daha büyük bir ahlaki, insani, Yahudi ve İsrailli görevi olamaz. Tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmeliyiz."
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала