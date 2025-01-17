İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı

"İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır. Bundan daha büyük bir ahlaki, insani, Yahudi ve İsrailli görevi olamaz. Tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmeliyiz."