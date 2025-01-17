İsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
16:32 17.01.2025 (güncellendi: 16:40 17.01.2025)
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyaİsrail güvenlik kabinesi Gazze ateşkes anlaşmasını onayladı
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya
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İsrail güvenlik kabinesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas edilmesini ve 15 aydır devam eden savaşın 6 hafta süreyle durdurulmasını öngören ateşkes anlaşmasını onayladı.
Onay, İsrail ve Hamas arasındaki son dakika anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan gecikmenin ardından geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve güvenlik kabinesi bugün bir araya gelerek ateşkes anlaşmasının onaylandığını duyurdu.
Anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü ilk rehine ve mahkumların serbest bırakılmasıyla uygulanabilmesi için imzaya gideceği belirtilirken İsrail Başbakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"Tüm diplomatik, güvenlik ve insani boyutların değerlendirilmesinin ardından ve önerilen anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, Hükümete önerilen çerçeveyi onaylamasını tavsiye etmiştir."
İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, güvenlik kabinesinin onayından sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır. Bundan daha büyük bir ahlaki, insani, Yahudi ve İsrailli görevi olamaz. Tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmeliyiz."