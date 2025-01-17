https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/guney-korede-dusen-ucagin-her-iki-motorunda-kus-tuyu-ve-kan-bulundugu-aciklandi-1092780564.html

Güney Kore'de düşen uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı

Güney Kore'de düşen uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de düşerek 179 kişinin ölümüne neden olan Jeju Air yolcu uçağının kaza soruşturması devam ediyor. Soruşturmayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişinin... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T11:34+0300

2025-01-17T11:34+0300

2025-01-17T11:34+0300

dünya

boeing 737-800

güney kore

uçak

uçak kazası

kara kutu

uçak motoru

kuş sürüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092249525_0:272:2613:1741_1920x0_80_0_0_8c3d55ee13db33ccfa6c4395580db844.jpg

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan ilçesine gitmek üzere 29 Aralık'ta havalanan Boeing 737-800 tipi uçak, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde gövde üstü acil iniş yapmış ve havaalanının pistini aşarak bir sete çarptıktan sonra alev almıştı.Kaza sonrası başlayan soruşturma sonuçları henüz resmi olarak yayınlanmadı ancak soruşturmayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin ABD basınına yaptığı açıklamada, uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı. Kuş aktivitesi anonsu yapılmıştıGüney Kore yetkililerine göre, ölümcül kazadan yaklaşık dört dakika önce, pilotlardan biri kuş çarpması bildirdi ve ardından acil durum ilan etti. Pilotun Mayday acil durum çağrısını yapmasından iki dakika önce hava trafik kontrolü, bölgedeki "kuş aktivitesi" nedeniyle dikkatli olunması gerektiği anonsu yaptığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boeing 737-800, güney kore, uçak, uçak kazası, kara kutu, uçak motoru, kuş sürüsü