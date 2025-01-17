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Güney Kore'de düşen uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı
Güney Kore'de düşen uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de düşerek 179 kişinin ölümüne neden olan Jeju Air yolcu uçağının kaza soruşturması devam ediyor. Soruşturmayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişinin... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan ilçesine gitmek üzere 29 Aralık'ta havalanan Boeing 737-800 tipi uçak, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde gövde üstü acil iniş yapmış ve havaalanının pistini aşarak bir sete çarptıktan sonra alev almıştı.Kaza sonrası başlayan soruşturma sonuçları henüz resmi olarak yayınlanmadı ancak soruşturmayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin ABD basınına yaptığı açıklamada, uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı. Kuş aktivitesi anonsu yapılmıştıGüney Kore yetkililerine göre, ölümcül kazadan yaklaşık dört dakika önce, pilotlardan biri kuş çarpması bildirdi ve ardından acil durum ilan etti. Pilotun Mayday acil durum çağrısını yapmasından iki dakika önce hava trafik kontrolü, bölgedeki "kuş aktivitesi" nedeniyle dikkatli olunması gerektiği anonsu yaptığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html
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boeing 737-800, güney kore, uçak, uçak kazası, kara kutu, uçak motoru, kuş sürüsü
boeing 737-800, güney kore, uçak, uçak kazası, kara kutu, uçak motoru, kuş sürüsü

Güney Kore'de düşen uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı

11:34 17.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı
Güney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore'de düşerek 179 kişinin ölümüne neden olan Jeju Air yolcu uçağının kaza soruşturması devam ediyor. Soruşturmayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişinin ABD basınına yaptığı resmi olmayan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulundu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan ilçesine gitmek üzere 29 Aralık'ta havalanan Boeing 737-800 tipi uçak, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde gövde üstü acil iniş yapmış ve havaalanının pistini aşarak bir sete çarptıktan sonra alev almıştı.
Kaza sonrası başlayan soruşturma sonuçları henüz resmi olarak yayınlanmadı ancak soruşturmayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin ABD basınına yaptığı açıklamada, uçağın her iki motorunda kuş tüyü ve kan bulunduğu açıklandı.

Kuş aktivitesi anonsu yapılmıştı

Güney Kore yetkililerine göre, ölümcül kazadan yaklaşık dört dakika önce, pilotlardan biri kuş çarpması bildirdi ve ardından acil durum ilan etti. Pilotun Mayday acil durum çağrısını yapmasından iki dakika önce hava trafik kontrolü, bölgedeki "kuş aktivitesi" nedeniyle dikkatli olunması gerektiği anonsu yaptığı ifade edildi.
Güney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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Güney Kore uçak kazasında yeni gelişme: Felaketten 4 dakika önce kara kutu kayıt yapmayı durdurdu
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