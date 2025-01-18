https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/iran-donanmaya-ait-yeralti-ussunu-tanitti-cok-kucuk-bir-kismi-1092829197.html
İran donanmaya ait yeraltı üssünü tanıttı: 'Çok küçük bir kısmı'
İran donanmaya ait yeraltı üssünü tanıttı: 'Çok küçük bir kısmı'
Sputnik Türkiye
Devrim Muhafızları Komutanı Selami, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olduğu belirtilen gizli bir yeraltı üssünü gösterdi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T23:59+0300
2025-01-18T23:59+0300
2025-01-19T00:00+0300
dünya
iran
deniz kuvvetleri
deniz kuvvetleri komutanlığı
hüseyin selami
general hüseyin selami
iran devrim muhafızları
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Deniz Kuvvetleri'nin ilk yeraltı şehri olduğı belirtilen üssü tanıttı. Tümgeneral Selami, "Aziz İran milletinin bugün gördüğünü bu kompleks, görkemli ve ihtişamlı bir kompleks olmakla birlikte, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin tüm savunma gücüyle karşılaştırıldığında çok küçük bir kısımdır" dedi.Tanıtım etkinliğinde konuşan Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş teçhizat ve sistemlerinin sayısının her geçen gün arttığına vurgu yapan Selami konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/pezeskiyan-rusya-ve-iran-disaridan-gelen-emirlere-uymayi-reddediyor-1092824919.html
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iran, deniz kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanlığı, hüseyin selami, general hüseyin selami, iran devrim muhafızları
iran, deniz kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanlığı, hüseyin selami, general hüseyin selami, iran devrim muhafızları
İran donanmaya ait yeraltı üssünü tanıttı: 'Çok küçük bir kısmı'
23:59 18.01.2025 (güncellendi: 00:00 19.01.2025)
Devrim Muhafızları Komutanı Selami, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olduğu belirtilen gizli bir yeraltı üssünü gösterdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Deniz Kuvvetleri'nin ilk yeraltı şehri olduğı belirtilen üssü tanıttı.
Tümgeneral Selami, "Aziz İran milletinin bugün gördüğünü bu kompleks, görkemli ve ihtişamlı bir kompleks olmakla birlikte, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin tüm savunma gücüyle karşılaştırıldığında çok küçük bir kısımdır" dedi.
Tanıtım etkinliğinde konuşan Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş teçhizat ve sistemlerinin sayısının her geçen gün arttığına vurgu yapan Selami konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Sevgili ve büyük İran milletine, cesur ve olgun gençliğin her zaman en üst seviyede olacağını temin ederiz. Bu milletin büyük ve küçük düşmanlarına karşı denizde savaşabilecek, her türlü yeteneğiyle onurlu ve muzaffer bir mücadele yürütebilecek güçte olduğunu düşünüyorum