İran donanmaya ait yeraltı üssünü tanıttı: 'Çok küçük bir kısmı'

Sevgili ve büyük İran milletine, cesur ve olgun gençliğin her zaman en üst seviyede olacağını temin ederiz. Bu milletin büyük ve küçük düşmanlarına karşı denizde savaşabilecek, her türlü yeteneğiyle onurlu ve muzaffer bir mücadele yürütebilecek güçte olduğunu düşünüyorum