https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-baskanlik-fotografinda-imaj-degistirdi-sabika-fotografiyla-benzerligi-dikkat-cekti-1092777595.html

Trump başkanlık fotoğrafında 'imaj' değiştirdi: Sabıka fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti

Trump başkanlık fotoğrafında 'imaj' değiştirdi: Sabıka fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Donald Trump ve yardımcısı JD Vance, 20 Ocak'ta görevlerine resmi olarak başlamadan önce başkanlık posterlerini yayınladı. Trump'ın resmi sitesi üzerinden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T10:56+0300

2025-01-17T10:56+0300

2025-01-17T10:56+0300

dünya

abd

donald trump

başkanlık

sabıka

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20 Ocak'ta ABD başkanlık görevine resmen başlayacak olan Donald J. Trump'ın resmi portresi yayınlandı. Trump ve yardımcısı JD Vance'in resmi portreleri pazartesi günü görevlerine resmi olarak başlamadan önce Trump'ın resmi sitesinden paylaşıldı.İkili mavi takım elbise, beyaz gömlek ve mavi kravatla poz verse de birbirine tezat ifadeleri dikkat çekti. Başkan seçilen Trump'ın poster fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları 2023 yılında Fulton County Hapishanesi'nde çekilen sabıka fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.Fotoğrafın sol tarafındaki görsel, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletinde Joe Biden'a yenilmesinin ardından aldığı kararı bozmaya çalıştığı suçlamasıyla Fulton County Hapishanesi'nde çekilen 2023 tarihli sabıka fotoğrafı. Sağdaki ise 2025 başkanlığı için yeni yayımlanmış poster fotoğrafı.2023 yılına damga vuran sabıka fotoğrafına benzer bir ifade takınan Trump'ın ilk başkan olduğunda, yani 2017 tarihindeki görüntüsünden oldukça farklı olması da dikkat çekiyor. İlk başkanlık fotoğrafı için benzer kıyafetler giyen Trump, yüzünde bir gülümsemeyle poz vermişti.Yayınladığı son pozuyla 'sert adam' imajı yaratmaya çalışan Trump'ın sabıka fotoğrafını bir pazarlama fırsatını dönüştürmesi ilgi çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-3-unlu-aktoru-hollywood-ozel-elcisi-secti-yeniden-altin-cagi-olacak-1092768304.html

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