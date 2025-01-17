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Trump başkanlık fotoğrafında 'imaj' değiştirdi: Sabıka fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti
Trump başkanlık fotoğrafında 'imaj' değiştirdi: Sabıka fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Donald Trump ve yardımcısı JD Vance, 20 Ocak'ta görevlerine resmi olarak başlamadan önce başkanlık posterlerini yayınladı. Trump'ın resmi sitesi üzerinden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T10:56+0300
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dünya
abd
donald trump
başkanlık
sabıka
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20 Ocak'ta ABD başkanlık görevine resmen başlayacak olan Donald J. Trump'ın resmi portresi yayınlandı. Trump ve yardımcısı JD Vance'in resmi portreleri pazartesi günü görevlerine resmi olarak başlamadan önce Trump'ın resmi sitesinden paylaşıldı.İkili mavi takım elbise, beyaz gömlek ve mavi kravatla poz verse de birbirine tezat ifadeleri dikkat çekti. Başkan seçilen Trump'ın poster fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları 2023 yılında Fulton County Hapishanesi'nde çekilen sabıka fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.Fotoğrafın sol tarafındaki görsel, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletinde Joe Biden'a yenilmesinin ardından aldığı kararı bozmaya çalıştığı suçlamasıyla Fulton County Hapishanesi'nde çekilen 2023 tarihli sabıka fotoğrafı. Sağdaki ise 2025 başkanlığı için yeni yayımlanmış poster fotoğrafı.2023 yılına damga vuran sabıka fotoğrafına benzer bir ifade takınan Trump'ın ilk başkan olduğunda, yani 2017 tarihindeki görüntüsünden oldukça farklı olması da dikkat çekiyor. İlk başkanlık fotoğrafı için benzer kıyafetler giyen Trump, yüzünde bir gülümsemeyle poz vermişti.Yayınladığı son pozuyla 'sert adam' imajı yaratmaya çalışan Trump'ın sabıka fotoğrafını bir pazarlama fırsatını dönüştürmesi ilgi çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-3-unlu-aktoru-hollywood-ozel-elcisi-secti-yeniden-altin-cagi-olacak-1092768304.html
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abd, donald trump, başkanlık, sabıka
abd, donald trump, başkanlık, sabıka

Trump başkanlık fotoğrafında 'imaj' değiştirdi: Sabıka fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti

10:56 17.01.2025
© Fotoğraf : Donald J. Trump WebsiteDonald J. Trump posteri
Donald J. Trump posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : Donald J. Trump Website
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Donald Trump ve yardımcısı JD Vance, 20 Ocak'ta görevlerine resmi olarak başlamadan önce başkanlık posterlerini yayınladı. Trump'ın resmi sitesi üzerinden paylaşılan posterde, 2023 yılına damga vuran Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına benzerliği dikkat çekti.
20 Ocak'ta ABD başkanlık görevine resmen başlayacak olan Donald J. Trump'ın resmi portresi yayınlandı. Trump ve yardımcısı JD Vance'in resmi portreleri pazartesi günü görevlerine resmi olarak başlamadan önce Trump'ın resmi sitesinden paylaşıldı.
İkili mavi takım elbise, beyaz gömlek ve mavi kravatla poz verse de birbirine tezat ifadeleri dikkat çekti. Başkan seçilen Trump'ın poster fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları 2023 yılında Fulton County Hapishanesi'nde çekilen sabıka fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.
© FotoğrafDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
Donald Trump
© Fotoğraf
Fotoğrafın sol tarafındaki görsel, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletinde Joe Biden'a yenilmesinin ardından aldığı kararı bozmaya çalıştığı suçlamasıyla Fulton County Hapishanesi'nde çekilen 2023 tarihli sabıka fotoğrafı. Sağdaki ise 2025 başkanlığı için yeni yayımlanmış poster fotoğrafı.
2023 yılına damga vuran sabıka fotoğrafına benzer bir ifade takınan Trump'ın ilk başkan olduğunda, yani 2017 tarihindeki görüntüsünden oldukça farklı olması da dikkat çekiyor. İlk başkanlık fotoğrafı için benzer kıyafetler giyen Trump, yüzünde bir gülümsemeyle poz vermişti.
Yayınladığı son pozuyla 'sert adam' imajı yaratmaya çalışan Trump'ın sabıka fotoğrafını bir pazarlama fırsatını dönüştürmesi ilgi çekti.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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