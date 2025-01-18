https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hatayda-otoyolu-kapatarak-motosikletle-yarisan-24-kisiye-ceza-yagdi--1092817296.html
Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye ceza yağdı
Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Hatay’da Adana-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arasındaki bölümünü trafiğe kapatarak motosiklet yarışı yapan 24 kişiye toplam 523 bin 664 lira ceza... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T14:01+0300
2025-01-18T14:01+0300
2025-01-18T14:01+0300
türkiye
hatay
adana
il jandarma komutanlığı
motor
yarış
kaza
ceza
otoyol
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da otoyolda yasadışı motosiklet yarışı düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yarışa katılan kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.Düzenlenen operasyonla yakalanan 24 kişiye yasal işlem uygulanarak toplamda 523 bin 664 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara aykırı şekilde kullanılan 7 motosiklet de trafikten men edildi.Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/2024-yilinda-turkiyedeki-en-populer-bebek-isimleri-belli-oldu--1092817005.html
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hatay, adana, il jandarma komutanlığı, motor, yarış, kaza, ceza, otoyol
hatay, adana, il jandarma komutanlığı, motor, yarış, kaza, ceza, otoyol
Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye ceza yağdı
Hatay’da Adana-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arasındaki bölümünü trafiğe kapatarak motosiklet yarışı yapan 24 kişiye toplam 523 bin 664 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da otoyolda yasadışı motosiklet yarışı düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yarışa katılan kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan 24 kişiye yasal işlem uygulanarak toplamda 523 bin 664 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara aykırı şekilde kullanılan 7 motosiklet de trafikten men edildi.
Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.