https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hatayda-otoyolu-kapatarak-motosikletle-yarisan-24-kisiye-ceza-yagdi--1092817296.html

Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye ceza yağdı

Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Hatay’da Adana-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arasındaki bölümünü trafiğe kapatarak motosiklet yarışı yapan 24 kişiye toplam 523 bin 664 lira ceza... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T14:01+0300

2025-01-18T14:01+0300

2025-01-18T14:01+0300

türkiye

hatay

adana

il jandarma komutanlığı

motor

yarış

kaza

ceza

otoyol

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da otoyolda yasadışı motosiklet yarışı düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yarışa katılan kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.Düzenlenen operasyonla yakalanan 24 kişiye yasal işlem uygulanarak toplamda 523 bin 664 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara aykırı şekilde kullanılan 7 motosiklet de trafikten men edildi.Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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hatay, adana, il jandarma komutanlığı, motor, yarış, kaza, ceza, otoyol