https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/gazzede-ateskes-yarin-sabah-yururluge-girecek-israil-techizatlarini-cekiyor---1092828662.html

Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek: 'İsrail teçhizatlarını çekiyor'

Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek: 'İsrail teçhizatlarını çekiyor'

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini belirtildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T22:26+0300

2025-01-18T22:26+0300

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israil- filistin çatışması

katar dışişleri bakanlığı

israil

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini, “Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü Gazze saatiyle sabah 8.30'da başlayacak” cümleleri ile duyurdu.Medya kuruluşu Quds News'in haberine göre İsrail güçlerinin ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden Endonezya Hastanesi, Tel el-Zaatar, Meşru Beyt Lahiya ve Beyt Lahiya kenti bölgelerinden teçhizatlarını çektiği belirtildi.İsrail ordusu herhangi bir ihlal durumunda derhal savaşa geri dönmeye tamamen hazır olduklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html

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filistin

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gazze şeridi

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