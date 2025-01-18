https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/gazzede-ateskes-yarin-sabah-yururluge-girecek-israil-techizatlarini-cekiyor---1092828662.html
Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek: 'İsrail teçhizatlarını çekiyor'
Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek: 'İsrail teçhizatlarını çekiyor'
Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini belirtildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T22:26+0300
2025-01-18T22:26+0300
2025-01-18T22:27+0300
israil- filistin çatışması
katar dışişleri bakanlığı
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini, “Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü Gazze saatiyle sabah 8.30'da başlayacak” cümleleri ile duyurdu.Medya kuruluşu Quds News'in haberine göre İsrail güçlerinin ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden Endonezya Hastanesi, Tel el-Zaatar, Meşru Beyt Lahiya ve Beyt Lahiya kenti bölgelerinden teçhizatlarını çektiği belirtildi.İsrail ordusu herhangi bir ihlal durumunda derhal savaşa geri dönmeye tamamen hazır olduklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html
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Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek: 'İsrail teçhizatlarını çekiyor'
22:26 18.01.2025 (güncellendi: 22:27 18.01.2025)
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini belirtildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yerel saatle 8.30'da yürürlüğe gireceğini, “Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü Gazze saatiyle sabah 8.30'da başlayacak” cümleleri ile duyurdu.
Medya kuruluşu Quds News'in haberine göre İsrail güçlerinin ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden Endonezya Hastanesi, Tel el-Zaatar, Meşru Beyt Lahiya ve Beyt Lahiya kenti bölgelerinden teçhizatlarını çektiği belirtildi.
İsrail ordusu herhangi bir ihlal durumunda derhal savaşa geri dönmeye tamamen hazır olduklarını açıkladı.