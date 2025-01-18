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Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı'Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize ulaşmak için çalışacağız'
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, ak parti, son dakika
recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, ak parti, son dakika

Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim

15:08 18.01.2025 (güncellendi: 15:26 18.01.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
(Suriyeliler) Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.
Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.
İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır.
İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.
(Filistin) Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek.
İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.

Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı

Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına, CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran soygun düzeniyle gidip mücadele etsene.
CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın, poker masalarında kart dağıtın, kırmızı kartlardan puzzle yapın.
Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Bunlar bu işlerden anlamaz. Öğrenecekler. Hangi kart nerede gösterilir öğreteceğiz. Bu millet AK Parti'ye kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar da kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.
Özel’e soruyorum. Neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Neyi takip ediyorsun da. Esenyurt’u mu Beşiktaş’ı mı takip ediyorsun. Sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri gelip elinden bu görevi alacak. Milletin bildiğini sen bilmiyorsun, bu kimin suçu?

'Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize ulaşmak için çalışacağız'

Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni kimse kurtaramaz. Millete sadece şükran değil can borcumuz da var. Ülkemize daha çok eserler, hizmetler kazandırmak görevimiz.
Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Muhalefet gibi vizyon ortaya koymadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefet oynayanların haline bakarak tamam diyemeyiz. Ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
POLİTİKA
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'
15 Ocak, 12:22
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