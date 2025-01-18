https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar--turkiye-mutlaka-nukleer-enerjiye-sahip-olmak-zorunda-1092823587.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kesintisiz enerji sahip olmayı istiyorsa... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T17:58+0300

2025-01-18T17:58+0300

2025-01-18T17:58+0300

politika

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

sinop

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

nükleer enerji

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni doğal gaz ve petrol keşiflerinin devam etmesiyle devlet olarak özellikle dar gelirli vatandaşların üzerlerindeki enerji yükünü almaya gayret ettiklerini dile getirerek, bunu yapabilmeleri için Türkiye'nin daha çok doğal gaz ve petrol üretmesi gerektiğini anlattı.Artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:Dünyada çoğu gelişmiş olan 30'un üzerindeki ülkede, Avrupa ülkelerinde 400'den fazla nükleer santral bulunduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:'Mavi Vatan'da doğal gaz ve petrolle ilgili aranmayacak yer bırakılmayacak'İhtiyaç duyulan enerjiyi ithal etme meselesinin en çok üzerinde durdukları konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Doğal gazı evlere götürüyoruz ama Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, gemilerle dünyanın her yerinden ithal ettiğimiz doğal gazı dedik ki artık azaltmamız lazım. Türkiye'yi mutlaka enerjide Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımız kılmamız lazım" diye konuştu.Türkiye'de kullanılan doğal gazın bir kısmını üretir hale geldiklerine dikkati çeken Bayraktar, doğal gaz ve petrol aramacılığı konusunda 2016 yılında yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.Mavi vatanda doğal gaz ve petrolle ilgili aranmayacak yer bırakılmayacağının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/siemens-akkuyu-nukleer-santraline-parasi-odenmis-ekipmanlari-teslim-etmeyi-reddetmisti-rusya-dava-1092353789.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, sinop, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer enerji