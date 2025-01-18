https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/disisleri-bakani-hakan-fidandan-hamas---israil-ateskesine-yorum--1092817165.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas - İsrail ateşkesine yorum: 'Katliamın durması bizim için önemli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas - İsrail ateşkesine yorum: 'Katliamın durması bizim için önemli'

Sputnik Türkiye

Bakan Fidan, İsrail - Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinden memnun olduklarını söyleyerek iki çözümlü devletin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T13:55+0300

2025-01-18T13:55+0300

2025-01-18T13:56+0300

israil- filistin çatışması

hakan fidan

israil

israil savunma bakanlığı

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

gazze

hamas

dışişleri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.Fidan, 15 aydır devam eden çatışmaların sona ermesinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, “Ateşkesin kalıcı olması ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konularının takipçisi olacağız. 15 aydır devam eden katliamın durması bizim için önemli. Umuyoruz bundan sonra insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaşmasına izin verilir, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmeleri sağlanır.İnşallah bundan sonra iki devletin çözüm hayata geçirilip, bölgede huzur sağlanır.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html

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