https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/derin-denizlerdeki-gizem-cozuldu-diger-gezegenlerde-yasami-mumkun-kilabilir-1092817870.html

Derin denizlerdeki gizem çözüldü: 'Diğer gezegenlerde yaşamı mümkün kılabilir'

Derin denizlerdeki gizem çözüldü: 'Diğer gezegenlerde yaşamı mümkün kılabilir'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, okyanus tabanında bulunan metal nodüllerin oksijen üretebildiğini keşfetti. Bu olağanüstü buluş, hem Dünya'da hem de diğer gezegenlerde yaşam... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T14:33+0300

2025-01-18T14:33+0300

2025-01-18T14:33+0300

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Bilim dünyasında çığır açan bu keşif, okyanus tabanında bulunan metal nodüllerin karanlık derinliklerde oksijen ürettiğini ortaya koydu. Şimdi ise araştırmacılar, bu sürecin hem Dünya üzerindeki yaşamı hem de diğer gezegenlerdeki olası yaşam formlarını nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha derin bir inceleme başlatıyor.'Karanlık oksijen hayatı yeniden tanımlayabilir'Keşfin lideri Prof. Andrew Sweetman, bu süreçle ilgili olarak NASA ile ortak çalışmalara başladıklarını açıkladı. Sweetman, "Bu süreç, güneş ışığının olmadığı gezegenlerde bile yaşamı destekleyebilecek koşullar yaratabilir. Bu yüzden bu fenomenin sadece Dünya'da değil, diğer gezegenlerde de gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak istiyoruz" dedi.Araştırmacılar, derin okyanus tabanındaki nodüllerin elektrik akımları üreterek deniz suyunu hidrojen ve oksijene ayırdığını belirledi. Bu oksijen üretim süreci, yaşamın temel unsurlarından biri olan oksijenin varlığına karanlık koşullarda bile olanak sağlayabileceğini gösteriyor.Buluş, deniz madenciliği konusunda tartışma yarattıBu buluş, derin deniz madenciliği konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Metal nodüller, elektrikli araçlar gibi modern teknolojiler için kritik öneme sahip metaller içeriyor. Ancak, bu değerli metallerin çıkarılması sırasında oksijen üreten mikroekosistemlerin zarar görebileceği endişesi gündemde.Dünya genelinde 900'den fazla deniz bilimci, çevresel etkiler nedeniyle derin deniz madenciliğinin durdurulması için çağrıda bulundu. Prof. Sweetman, "Öncelikle bu ekosistemi tam anlamıyla anlamalıyız. Küresel toplum olarak madencilik faaliyetleri hakkında bilinçli bir karar vermeliyiz" dedi.10 km altında araştırmalar başlıyorAraştırmacılar, okyanus tabanındaki daha derin bölgeleri incelemek için 10 km'den daha derinlere uzanacak yeni bir görev başlattı. Bu görevde, uzaktan kumandalı denizaltı araçları kullanılacak. Prof. Sweetman, "Bu fenomenin farklı okyanus tabanlarında da gerçekleştiğini düşünüyoruz ve detaylı incelemelerle bunu kanıtlamak istiyoruz" diye ekledi.Gelecekte Yaşam Olasılığına Işık TutabilirNASA ile yapılan ortak deneylerde, bu sürecin diğer gezegenlerde mikroorganizmaların yaşaması için nasıl bir zemin hazırlayabileceği de araştırılacak. Eğer oksijen üretimi diğer gezegenlerde de gerçekleşiyorsa, bu, uzayda yaşam olasılıklarına dair devrim niteliğinde bir bilgi olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kara-deligin-sira-disi-davranislari-bilim-insanlarini-sasirtti-1092752576.html

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okyanus tabanı, metal nodüller, karanlık oksijen, derin deniz araştırmaları, nasa iş birliği, yaşamın kökenleri, derin deniz madenciliği, çevresel etkiler, uzayda yaşam, oksijen üretimi