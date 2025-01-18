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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kökten çözeceğiz' diyerek konuştu: 'YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kökten çözeceğiz' diyerek konuştu: 'YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yok'
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, ypg, mersin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kökten çözeceğiz' diyerek konuştu: 'YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yok'

17:00 18.01.2025 (güncellendi: 17:36 18.01.2025)
© AA / TCCB / Mustafa ÖztartanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AA / TCCB / Mustafa Öztartan
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Biz zalimler gibi kimseyi zorla yerinden etmeyiz. Kendini bilmez üç beş ırkçı fanatiğin Türkiye-Suriye dayanışmasına gölge düşürmesine göz yummayacağız.
(Suriye) Ülkenin 3'te 1'ini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözecek adımları atacağız.
Terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız.
Avrupa'dan yükselen çatlak seslere ise aldırış etmiyoruz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra gelip bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Böl-parçala-yönet politikasıyla son bir asırdır bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir.
Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır.
Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın ve istikrarın rüzgarı esiyor. Kalkınma ve refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Artık bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkları belirleyecektir. Doğal kaynaklar üzerindeki her türlü tasarrufta bölgenin asıl sahiplerinin uhdesinde olacak.
Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz.
Artık yeni hayaller kurma, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar, güvenlik, huzur ve refah istiyoruz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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