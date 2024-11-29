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Çin'de '83 milyar dolar değerinde' dünyanın en büyük altın yatağı bulundu
Çin'de '83 milyar dolar değerinde' dünyanın en büyük altın yatağı bulundu
Sputnik Türkiye
Çinli yetkilileri değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir altın rezervi keşfetti. Yeni keşfedilen altın madeni yatağı, eğer kanıtlanırsa... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:41+0300
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Çin'in Hunan eyaletinde dünyanın en büyük altın madeni yatağı bulundu. Çin yerel medyasının haberine göre, Hunan Jeoloji Bürosu'nun Çin'in merkezindeki Wangu altın yatağının bin tondan fazla altın üretebileceğini açıkladı.Değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olabilecek yüksek kaliteli altın madeni yatağının keşfi, ülkenin bilinen altın madenlerinin yakınında bulundu.Yetkililer tarafından 20 Kasım'da Çin medyasına yapılan açıklamada, 'maden yatağının yerin iki bin metre altında keşfedildiğini ve yaklaşık 330 ton (300 metrik ton) altın içeren 40'tan fazla altın damarın tespit edildiğini' duyuruldu. Her bir sahadaki çıkarma oranındaki dalgalanmalar ve sonuçların raporlanmasındaki eksiklikler nedeniyle, dünyadaki çeşitli madenlerde kalan altın miktarını takip etmek oldukça zor.Ancak, Mining Technology'ye göre, 2022 itibarıyla Dünya'daki bilinen en büyük kalan altın rezervleri, yaklaşık bin 25 ton (930 metrik ton) altına sahip olan Güney Afrika'nın South Deep altın madeninde bulunmakta. Bu da demek oluyor ki, yeni keşfedilen maden yatağı gezegendeki bilinen en büyük doğal altın stoğu olabilir.Çin, halihazırda dünyanın en büyük altın üreticisi olarak kabul ediliyor ve 2023 raporlarına göre küresel üretimin yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak ülke çıkarabileceği altın miktarından yaklaşık üç kat daha fazla değerli metal tüketiyor ve Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerden altın ithal ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/dunyada-altin-talebi-rekor-kirdi-ilk-kez-100-milyar-dolari-asti-1089834394.html
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asya & pasifik, çin, avustralya, güney afrika, altın, altın madeni, altın rezervi, keşif, üretim
asya & pasifik, çin, avustralya, güney afrika, altın, altın madeni, altın rezervi, keşif, üretim

Çin'de '83 milyar dolar değerinde' dünyanın en büyük altın yatağı bulundu

16:41 29.11.2024
© FotoğrafGizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir
Gizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Çinli yetkilileri değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir altın rezervi keşfetti. Yeni keşfedilen altın madeni yatağı, eğer kanıtlanırsa, dünyanın en büyük altın madeni olarak kayıtlara geçecek.
Çin'in Hunan eyaletinde dünyanın en büyük altın madeni yatağı bulundu. Çin yerel medyasının haberine göre, Hunan Jeoloji Bürosu'nun Çin'in merkezindeki Wangu altın yatağının bin tondan fazla altın üretebileceğini açıkladı.
Değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olabilecek yüksek kaliteli altın madeni yatağının keşfi, ülkenin bilinen altın madenlerinin yakınında bulundu.
Yetkililer tarafından 20 Kasım'da Çin medyasına yapılan açıklamada, 'maden yatağının yerin iki bin metre altında keşfedildiğini ve yaklaşık 330 ton (300 metrik ton) altın içeren 40'tan fazla altın damarın tespit edildiğini' duyuruldu.
Her bir sahadaki çıkarma oranındaki dalgalanmalar ve sonuçların raporlanmasındaki eksiklikler nedeniyle, dünyadaki çeşitli madenlerde kalan altın miktarını takip etmek oldukça zor.
Ancak, Mining Technology'ye göre, 2022 itibarıyla Dünya'daki bilinen en büyük kalan altın rezervleri, yaklaşık bin 25 ton (930 metrik ton) altına sahip olan Güney Afrika'nın South Deep altın madeninde bulunmakta. Bu da demek oluyor ki, yeni keşfedilen maden yatağı gezegendeki bilinen en büyük doğal altın stoğu olabilir.
Çin, halihazırda dünyanın en büyük altın üreticisi olarak kabul ediliyor ve 2023 raporlarına göre küresel üretimin yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak ülke çıkarabileceği altın miktarından yaklaşık üç kat daha fazla değerli metal tüketiyor ve Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerden altın ithal ediyor.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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