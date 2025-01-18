https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/benficadan-turk-ruzgari-devam-ediyor-kerem-akturkoglu-pasi-atti-kokcu-gole-cevirdi-1092813535.html

Benfica'da Türk rüzgarı devam ediyor: Kerem Aktürkoğlu pası attı, Kökçü gole çevirdi

Benfica'da Türk rüzgarı devam ediyor: Kerem Aktürkoğlu pası attı, Kökçü gole çevirdi

Sputnik Türkiye

Benfica'da Leandro Barreiro hat trick yaparken, dördüncü golü de Kerem Aktürkoğlu asistiyle Orkun Kökçü attı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T10:20+0300

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spor

famalicao

kerem aktürkoğlu

orkun kökçü

benfica futbol takımı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

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Portekiz Ligi’nin 18. haftasında Benfica, sahasında Famalicao’yu ağırladı ve mücadeleden 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bruno Lage yönetimindeki Benfica’ya galibiyeti getiren goller, 11., 36. ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro’dan, 81. dakikada ise milli futbolcumuz Orkun Kökçü’den geldi.Orkun Kökçü’nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kökçü, ligde 10 maç aradan sonra gol sevinci yaşarken, Kerem ise 4 maç sonra skora katkı sundu.Bu sonuçla Benfica, iki maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 41’e yükseltti. Famalicao ise galibiyet özlemini 8 maça çıkararak 20 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaşacak. Famalicao ise sahasında Estrela’yı konuk edecek.

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Sputnik Türkiye

famalicao, kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası