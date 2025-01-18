https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/benficadan-turk-ruzgari-devam-ediyor-kerem-akturkoglu-pasi-atti-kokcu-gole-cevirdi-1092813535.html
Benfica'da Türk rüzgarı devam ediyor: Kerem Aktürkoğlu pası attı, Kökçü gole çevirdi
Benfica'da Türk rüzgarı devam ediyor: Kerem Aktürkoğlu pası attı, Kökçü gole çevirdi
Sputnik Türkiye
Benfica'da Leandro Barreiro hat trick yaparken, dördüncü golü de Kerem Aktürkoğlu asistiyle Orkun Kökçü attı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T10:20+0300
2025-01-18T10:20+0300
2025-01-18T10:21+0300
spor
famalicao
kerem aktürkoğlu
orkun kökçü
benfica futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
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Portekiz Ligi’nin 18. haftasında Benfica, sahasında Famalicao’yu ağırladı ve mücadeleden 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bruno Lage yönetimindeki Benfica’ya galibiyeti getiren goller, 11., 36. ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro’dan, 81. dakikada ise milli futbolcumuz Orkun Kökçü’den geldi.Orkun Kökçü’nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kökçü, ligde 10 maç aradan sonra gol sevinci yaşarken, Kerem ise 4 maç sonra skora katkı sundu.Bu sonuçla Benfica, iki maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 41’e yükseltti. Famalicao ise galibiyet özlemini 8 maça çıkararak 20 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaşacak. Famalicao ise sahasında Estrela’yı konuk edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hafta-sonu-planlari-olanlar-dikkat-meteorolojiden-kar-buzlanma-ve-cig-uyarisi-1092812913.html
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famalicao, kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
famalicao, kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Benfica'da Türk rüzgarı devam ediyor: Kerem Aktürkoğlu pası attı, Kökçü gole çevirdi
10:20 18.01.2025 (güncellendi: 10:21 18.01.2025)
Benfica'da Leandro Barreiro hat trick yaparken, dördüncü golü de Kerem Aktürkoğlu asistiyle Orkun Kökçü attı.
Portekiz Ligi’nin 18. haftasında Benfica, sahasında Famalicao’yu ağırladı ve mücadeleden 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bruno Lage yönetimindeki Benfica’ya galibiyeti getiren goller, 11., 36. ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro’dan, 81. dakikada ise milli futbolcumuz Orkun Kökçü’den geldi.
Orkun Kökçü’nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kökçü, ligde 10 maç aradan sonra gol sevinci yaşarken, Kerem ise 4 maç sonra skora katkı sundu.
Bu sonuçla Benfica, iki maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 41’e yükseltti. Famalicao ise galibiyet özlemini 8 maça çıkararak 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaşacak. Famalicao ise sahasında Estrela’yı konuk edecek.