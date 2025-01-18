Bakan Göktaş: Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız

Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Nüfus politikalarımıza yönelik, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar atıyoruz. Fakat bizler 'Aile' dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmaz.

Kadınlar Meclise giremiyordu, üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma, bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanı'mız geldi ve bu büyük ayrımcılık sona erdi. Artık bugün Türkiye'de bütün kadınlar tam ve eşittir. Biz kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız. Bugün kadınlar güçlüyse, hakları korunuyorsa o ailede çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür. Kadınlar güçlüyse çocuklar geleceğe güvenle bakar. Biz her daim bütün kadınların eşit hak ve fırsatlardan faydalanmalarını istiyoruz.