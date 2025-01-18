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Bakan Göktaş: Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız
Bakan Göktaş: Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne yaptığı konuşmasında, sağlık nesillerin oluşması için sağlıklı... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T21:02+0300
2025-01-18T21:02+0300
politika
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kocaeli
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aile
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız" dedi.Göktaş, Erdoğan'ın 23 yılda Türkiye'ye devrim niteliğinde yenilikler getirdiğini, atılımlar gerçekleştirdiğini dile getirerek, AK Parti'li kadınların da gece gündüz demeden çalışarak partilerine ivme kattığını söyledi.Kadınların katkılarıyla istikrarlı büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Kadınlar her zaman bu davanın ilk sıralarında yer aldı. Gece gündüz demeden çalıştınız. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, her daim, ailenizi de ihmal etmediniz, davanızı da ihmal etmediniz. Sen, ben demeden bu davada el birliğiyle yürümeye devam ettik. Milletimiz her daim 'Yaparsa AK Parti yapar' dedi ve çok şükür ki gerçekten Kocaeli'de de eser ve hizmet siyasetini görüyoruz. Belediye başkanlarımız Kocaeli'nin adeta çehresini değiştirdi. Burada da çok farklı standarda gelmiş. Sanayileşmenin merkezi dedik ama bakıyorum ki kadın kolları aile konusunda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş" diye konuştu.'Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz'Göktaş, bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu dile getirerek, fona Kocaeli'den de 564 başvuru yapıldığını açıkladı.Bu yılı Aile Yılı ilan etmelerinin çok farklı sebepleri olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:'Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız'Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vesayet ve yasakların kaldırıldığını dile getirerek, kendilerinin her daim 'güçlü kadın, güçlü Türkiye' dediklerini söyledi.Çocukları her türlü risk ve tehlikeden koruyacaklarını vurgulayan Göktaş, "Dijital mecralarda maalesef çocuklarımızı filtreleyemiyoruz. Çocuklarımız çok farklı içeriklere maruz kalıyor. Aileler diyor ki 'Biz bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz?' Biz bu konuda da tam Bakanlığımızın merkezinde Aile Eylem Planı oluşturduk. Dijitalleşme sürecinde de ailenin korunması ve güçlendirilmesi, dijital içeriklerle mücadele edilmesi, özellikle zararlı içeriklerle, çünkü gerçekten bazı içeriklere biz bile bakamayız. O kadar tehlikeli. Ehliyet için yaş sınırı var fakat dijital mecrayı kullanmak için yaş sınırı yok. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aileyi korumak ve güçlendirmek adına çok önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/adalet-bakani-tunc-darbecilerin-yazdigi-bir-anayasayla-turkiye-yuzyilinda-yol-katedemeyiz-1092825694.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ak parti, kocaeli, türkiye, mahinur özdemir göktaş, aile, aile yılı, recep tayyip erdoğan
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ak parti, kocaeli, türkiye, mahinur özdemir göktaş, aile, aile yılı, recep tayyip erdoğan

Bakan Göktaş: Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız

21:02 18.01.2025
© Şahin OktayAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© Şahin Oktay
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne yaptığı konuşmasında, sağlık nesillerin oluşması için sağlıklı ailelerin korunması gerektiğini belirterek, "Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız" dedi.
Göktaş, Erdoğan'ın 23 yılda Türkiye'ye devrim niteliğinde yenilikler getirdiğini, atılımlar gerçekleştirdiğini dile getirerek, AK Parti'li kadınların da gece gündüz demeden çalışarak partilerine ivme kattığını söyledi.
Kadınların katkılarıyla istikrarlı büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Kadınlar her zaman bu davanın ilk sıralarında yer aldı. Gece gündüz demeden çalıştınız. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, her daim, ailenizi de ihmal etmediniz, davanızı da ihmal etmediniz. Sen, ben demeden bu davada el birliğiyle yürümeye devam ettik. Milletimiz her daim 'Yaparsa AK Parti yapar' dedi ve çok şükür ki gerçekten Kocaeli'de de eser ve hizmet siyasetini görüyoruz. Belediye başkanlarımız Kocaeli'nin adeta çehresini değiştirdi. Burada da çok farklı standarda gelmiş. Sanayileşmenin merkezi dedik ama bakıyorum ki kadın kolları aile konusunda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş" diye konuştu.

'Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz'

Göktaş, bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu dile getirerek, fona Kocaeli'den de 564 başvuru yapıldığını açıkladı.
Bu yılı Aile Yılı ilan etmelerinin çok farklı sebepleri olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Nüfus politikalarımıza yönelik, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar atıyoruz. Fakat bizler 'Aile' dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmaz.

Kadınlar Meclise giremiyordu, üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma, bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanı'mız geldi ve bu büyük ayrımcılık sona erdi. Artık bugün Türkiye'de bütün kadınlar tam ve eşittir. Biz kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız. Bugün kadınlar güçlüyse, hakları korunuyorsa o ailede çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür. Kadınlar güçlüyse çocuklar geleceğe güvenle bakar. Biz her daim bütün kadınların eşit hak ve fırsatlardan faydalanmalarını istiyoruz.

'Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız'

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vesayet ve yasakların kaldırıldığını dile getirerek, kendilerinin her daim 'güçlü kadın, güçlü Türkiye' dediklerini söyledi.
Çocukları her türlü risk ve tehlikeden koruyacaklarını vurgulayan Göktaş, "Dijital mecralarda maalesef çocuklarımızı filtreleyemiyoruz. Çocuklarımız çok farklı içeriklere maruz kalıyor. Aileler diyor ki 'Biz bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz?' Biz bu konuda da tam Bakanlığımızın merkezinde Aile Eylem Planı oluşturduk. Dijitalleşme sürecinde de ailenin korunması ve güçlendirilmesi, dijital içeriklerle mücadele edilmesi, özellikle zararlı içeriklerle, çünkü gerçekten bazı içeriklere biz bile bakamayız. O kadar tehlikeli. Ehliyet için yaş sınırı var fakat dijital mecrayı kullanmak için yaş sınırı yok. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aileyi korumak ve güçlendirmek adına çok önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
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