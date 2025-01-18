https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/adalet-bakani-tunc-darbecilerin-yazdigi-bir-anayasayla-turkiye-yuzyilinda-yol-katedemeyiz-1092825694.html

Adalet Bakanı Tunç: Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yol katedemeyiz

Adalet Bakanı Tunç: Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yol katedemeyiz

Sputnik Türkiye

AK Parti Amasya İl Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Tunç, yeni demokratik bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak istediklerini belirterek darbecilerin... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T19:18+0300

2025-01-18T19:18+0300

2025-01-18T19:18+0300

politika

adalet bakanlığı

adalet bakanı

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gezi parkı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin kendisini içinde bulduğu bir toplum sözleşmesini yaparak milletin temsilcileri tarafından yapılan, millet tarafından onaylanan yeni demokratik bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz" dedi.Kongrelerini coşku içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, "AK Parti'nin 22 yıldan bu yana kesintisiz iktidarını sürdürmesinin tek sebebi, milletinin sesine kulak vermesidir. Milleti ne düşünüyorsa onu gerçekleştirmek istemesindendir. Milli irade bayrağını yere düşürmemesindendir. Bundan sonra da hep milletimizin taleplerine duyarlı olacağız. Amasya'ya teşekkür ediyoruz. Son 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mıza yüzde 60'a varan destek verdi. Her defasında da Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıktı, AK Parti'ye sahip çıktı, Cumhur İttifakı'na sahip çıktı" diye konuştu.Tunç, AK Parti'nin, iktidarının ilk döneminde yaptığı hizmetleri anlatarak, partilerinin 367 krizi, kapatma davası, MİT Müsteşarı'nın tutuklanmaya çalışılması, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbe girişimi, Kobani olayları ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.Vesayetçi sistemin yaşanan bu süreçlerden başarılı çıkamaması üzerine 15 Temmuz'a giden sürecin başladığına dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:'Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yol katedemeyiz'Bakan Tunç, Türkiye'nin geldiği noktayı, yargı ve hukuk sistemini hazmedemeyen çevrelere rağmen yüksek standartlı demokrasiyi daha yükseğe taşımak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.Yeni, demokratik bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak istediklerini vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdükleri gibi terör belasını da tarihe gömeceklerinin altını çizen Tunç, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Terörü de devreden çıkararak, silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.Muhalefetin, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var?" diye propaganda yaptığını belirten Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar--turkiye-mutlaka-nukleer-enerjiye-sahip-olmak-zorunda-1092823587.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, gezi parkı, yeni anayasa, türkiye yüzyılı, suriye, darbe, ak parti