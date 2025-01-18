https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/azerbaycanda-ilk-m-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1092818685.html

Azerbaycan'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da ilk kez M çiçeği (Mpox) virüsüne rastlandı. Azerbaycanlı yetkililer, hastanın yurt dışına seyahat eden bir kişi olduğunu ve tedavi edildiğini... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T16:10+0300

2025-01-18T16:10+0300

2025-01-18T16:10+0300

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bulaşıcı hastalık

uyarı

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Azerbaycan'da M çiçeği (mpox) virüsünün ilk vakası tespit edildi. Ülke yetkilileri, hastanın yurt dışına seyahat eden bir kişi olduğunu ve enfeksiyonun, hastanın başka bir ülkedeki döküntülü bir kişiyle teması sonucu bulaştığını açıkladı. M çiçeği virüsünün bölgedeki ilk vakası, enfeksiyonun hızla yayılabileceği endişelerini gündeme getirdi.M çiçeği nedir ve nasıl bulaşır?M çiçeği, genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve vücutta döküntülerle kendini gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, enfekte hayvanlardan veya insanlardan doğrudan temas yoluyla bulaşır. Hastalık, genellikle 2 ila 4 hafta arasında süren bir iyileşme süreciyle sonuçlanır. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.Türkiye için bir tehdit oluşturur mu?Azerbaycan’ın Türkiye’ye yakın konumuyla birlikte, bu tür virüslerin hızla yayılma riski artmaktadır. Ülkeler arasındaki kara ve hava yolu ulaşımı, M çiçeği virüsünün sınırları aşmasına neden olabilir. Enfeksiyonun yayılma hızı ve tedavi yöntemleri nelerdir?M çiçeği, genellikle cilt döküntüleriyle kendini gösterir. Bu döküntüler, yüzde başlayıp, vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Virüs, doğrudan cilt teması ve vücut sıvılarıyla bulaşabileceğinden, hastalık yayılma konusunda hızla risk oluşturabilir. Şu anda M çiçeği virüsüne karşı kesin bir tedavi bulunmamakta, ancak hastalık çoğunlukla destekleyici tedaviyle iyileşir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/kosovada-ilk-m-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1092123274.html

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türkiye, azerbaycan, maymun çiçeği virüsü, mpox, m çiçeği, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, uyarı