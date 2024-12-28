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Kosova'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi
Kosova'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarının ardından Kosova, ilk M çiçeği vakasını doğruladı. Yetkililer, 'Tespit edilen vaka, paniğe yol açacak bir durum teşkil... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T09:54+0300
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Kosovalı yetkililer, ülkede ilk 'maymun çiçeği' olarak bilinen M çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika’dan dönen 30 yaşındaki bir erkek hastada virüsün tespit edildiği belirtildi.Hastanın 24 Aralık’ta yüksek ateş, titreme, yüz ve ellerinde lezyonlar ile kaşıntı şikayetleri nedeniyle enfeksiyon kliniğine başvurduğu açıklandı. Sağlık durumu stabil olan hastanın, tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, hastanın yakın çevresiyle temas kuran bireylerin izini sürdüklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.Enstitü yetkilileri, hastalığın genellikle hafif veya orta şiddetli semptomlarla seyrettiğini ve iki ila dört hafta içinde iyileşme sağlandığını ifade etti. Yetkililer, "Tespit edilen vaka, paniğe yol açacak bir durum teşkil etmemektedir” açıklamasında bulundu.Küresel risk ve DSÖ uyarısıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği salgınının hala uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olduğunu geçtiğimiz ay sonunda bir kez daha vurgulamıştı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de ağustos ayında yaptığı açıklamada, kıtada dış kaynaklı M çiçeği vakalarının artmasının muhtemel olduğunu, ancak Avrupa genelinde kalıcı bir tehdit oluşturma riskinin düşük olduğunu belirtmişti.Son dönemde Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde de benzer vakalar kaydedilmişti. 15 Aralık itibarıyla Almanya’da dört, 18 Aralık’ta ise Belçika’da bir vaka bildirildiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/m-cicegi-virusunun-yeni-varyanti-belcikada-ilk-kez-tespit-edildi-1091985409.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), belçika, kosova, batı afrika, m çiçeği, maymun çiçeği virüsü, salgın, salgın hastalık
dünya sağlık örgütü (dsö), belçika, kosova, batı afrika, m çiçeği, maymun çiçeği virüsü, salgın, salgın hastalık

Kosova'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi

09:54 28.12.2024
© AP Photo / Juan KaritaABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Juan Karita
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Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarının ardından Kosova, ilk M çiçeği vakasını doğruladı. Yetkililer, 'Tespit edilen vaka, paniğe yol açacak bir durum teşkil etmemektedir' açıklamasında bulundu.
Kosovalı yetkililer, ülkede ilk 'maymun çiçeği' olarak bilinen M çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika’dan dönen 30 yaşındaki bir erkek hastada virüsün tespit edildiği belirtildi.
Hastanın 24 Aralık’ta yüksek ateş, titreme, yüz ve ellerinde lezyonlar ile kaşıntı şikayetleri nedeniyle enfeksiyon kliniğine başvurduğu açıklandı. Sağlık durumu stabil olan hastanın, tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, hastanın yakın çevresiyle temas kuran bireylerin izini sürdüklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.
Enstitü yetkilileri, hastalığın genellikle hafif veya orta şiddetli semptomlarla seyrettiğini ve iki ila dört hafta içinde iyileşme sağlandığını ifade etti. Yetkililer, "Tespit edilen vaka, paniğe yol açacak bir durum teşkil etmemektedir” açıklamasında bulundu.

Küresel risk ve DSÖ uyarısı


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği salgınının hala uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olduğunu geçtiğimiz ay sonunda bir kez daha vurgulamıştı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de ağustos ayında yaptığı açıklamada, kıtada dış kaynaklı M çiçeği vakalarının artmasının muhtemel olduğunu, ancak Avrupa genelinde kalıcı bir tehdit oluşturma riskinin düşük olduğunu belirtmişti.
Son dönemde Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde de benzer vakalar kaydedilmişti. 15 Aralık itibarıyla Almanya’da dört, 18 Aralık’ta ise Belçika’da bir vaka bildirildiği duyurulmuştu.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
SAĞLIK
M çiçeği virüsünün yeni varyantı Belçika'da ilk kez tespit edildi
24 Aralık, 18:19
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