https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/abd-yuksek-mahkemesi-yasaklanmasini-ongoren-yasayi-onaylamisti-trump-90-gunluk-uzatma-1092828920.html
ABD Yüksek Mahkemesi yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı: Trump 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı: Trump 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıkladı. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T22:56+0300
2025-01-18T22:56+0300
2025-01-18T22:56+0300
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abd
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi."90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.ABD Yüksek Mahkemesi TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" açıklamasını yapmıştı.Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/abd-ya-sat-ya-da-yasaklanirsin-yasasini-onayladi-19-ocaka-kadar-satis-olmazsa-yururluge-girecek-1092807485.html
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abd, donald trump, nbc news, tiktok, google, apple, abd yüksek mahkemesi, yasaklama
abd, donald trump, nbc news, tiktok, google, apple, abd yüksek mahkemesi, yasaklama
ABD Yüksek Mahkemesi yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı: Trump 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıkladı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.
"90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.
ABD Yüksek Mahkemesi TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.
Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" açıklamasını yapmıştı.
Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.