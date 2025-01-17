https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/zamli-emekli-maaslari-hesaplara-yatiyor-1092785243.html
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarında yapılan yüzde 15.75'lik artış maaşlara yansıdı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:21+0300
2025-01-17T13:21+0300
2025-01-17T13:21+0300
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Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı, kök aylıklara yansıdı. Zamlı maaşlar bugün emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.En düşük emekli maaşı henüz yürürlüğe girmediEn düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
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Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor
Emekli maaşlarında yapılan yüzde 15.75'lik artış maaşlara yansıdı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı.
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı, kök aylıklara yansıdı. Zamlı maaşlar bugün emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.
Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.
En düşük emekli maaşı henüz yürürlüğe girmedi
En düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.