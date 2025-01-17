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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/zamli-emekli-maaslari-hesaplara-yatiyor-1092785243.html
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarında yapılan yüzde 15.75'lik artış maaşlara yansıdı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:21+0300
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ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
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Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı, kök aylıklara yansıdı. Zamlı maaşlar bugün emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.En düşük emekli maaşı henüz yürürlüğe girmediEn düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
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Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

13:21 17.01.2025
© AAEmekli maaş
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Emekli maaşlarında yapılan yüzde 15.75'lik artış maaşlara yansıdı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı.
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı, kök aylıklara yansıdı. Zamlı maaşlar bugün emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.
Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.

En düşük emekli maaşı henüz yürürlüğe girmedi

En düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
EKONOMİ
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?
13 Ocak, 10:02
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