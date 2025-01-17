https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/zamli-emekli-maaslari-hesaplara-yatiyor-1092785243.html

Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarında yapılan yüzde 15.75'lik artış maaşlara yansıdı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:21+0300

2025-01-17T13:21+0300

2025-01-17T13:21+0300

ekonomi

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Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı, kök aylıklara yansıdı. Zamlı maaşlar bugün emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.En düşük emekli maaşı henüz yürürlüğe girmediEn düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html

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