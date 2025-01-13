https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:02+0300

2025-01-13T10:02+0300

2025-01-13T10:05+0300

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emekli ikramiyesi

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişememesi durumunda farkların şubat ayında ödenmesi planlanıyor.En düşük emekli maaşı Meclis'te ne zaman görüşülecek?En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. Düzenlemenin ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedefleniyor. Ancak gecikme ihtimali nedeniyle zamlı maaşların şubat ayına sarkabileceği belirtiliyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmemesi halinde emekliler ocak ayında eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL’yi alacak. Aradaki zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu durumda emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı açıklandı.Torba yasa teklifine göre, kök aylığı 5.800 TL ile 10.700 TL arasında olan ve Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılan emekli sayısı, 3.9 milyon kişiye ulaşacak. En düşük emekli maaşı alan kişi sayısındaki bu artış, taban aylık düzenlemesiyle birlikte gerçekleşecek.Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?Kök maaş, emeklinin prim ödemeleriyle hesaplanan gerçek aylığını ifade ediyor. Enflasyon artışı ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme kök maaşa eklendikten sonra, maaşı 14.469 TL’nin altında kalan emeklilere ek destek sağlanacak. Böylece hiçbir emekli, bu tutarın altında maaş almayacak.Emekli zam farkları ne zaman ödenecek?Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türkiye Adalet Akademisini düzenleyen kanun teklifini görüştükten sonra 10 günlük ara tatile girecek. AK Parti'nin Meclis gündemine aldığı 3 yasa teklifi de 16 Ocak sonrasına kalacak. Bu tekliflerden biri de en düşük maaş düzenlemesi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Teklifin, Meclis'in 28 Ocak'ta açılmasından sonrasında Genel Kurul gündemine alınması konuşuluyor. Taban aylık düzenlemesinin ocak sonunda yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşındaki artış ocak ayı ödemelerine yansımayacak. Emekliler ocakta eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL alacak. Zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/konut-kredisinde-son-durum-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-iste-en-dusuk-faiz-orani-1092605140.html

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