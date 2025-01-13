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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:02+0300
2025-01-13T10:05+0300
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişememesi durumunda farkların şubat ayında ödenmesi planlanıyor.En düşük emekli maaşı Meclis'te ne zaman görüşülecek?En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. Düzenlemenin ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedefleniyor. Ancak gecikme ihtimali nedeniyle zamlı maaşların şubat ayına sarkabileceği belirtiliyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmemesi halinde emekliler ocak ayında eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL’yi alacak. Aradaki zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu durumda emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı açıklandı.Torba yasa teklifine göre, kök aylığı 5.800 TL ile 10.700 TL arasında olan ve Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılan emekli sayısı, 3.9 milyon kişiye ulaşacak. En düşük emekli maaşı alan kişi sayısındaki bu artış, taban aylık düzenlemesiyle birlikte gerçekleşecek.Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?Kök maaş, emeklinin prim ödemeleriyle hesaplanan gerçek aylığını ifade ediyor. Enflasyon artışı ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme kök maaşa eklendikten sonra, maaşı 14.469 TL’nin altında kalan emeklilere ek destek sağlanacak. Böylece hiçbir emekli, bu tutarın altında maaş almayacak.Emekli zam farkları ne zaman ödenecek?Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türkiye Adalet Akademisini düzenleyen kanun teklifini görüştükten sonra 10 günlük ara tatile girecek. AK Parti'nin Meclis gündemine aldığı 3 yasa teklifi de 16 Ocak sonrasına kalacak. Bu tekliflerden biri de en düşük maaş düzenlemesi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Teklifin, Meclis'in 28 Ocak'ta açılmasından sonrasında Genel Kurul gündemine alınması konuşuluyor. Taban aylık düzenlemesinin ocak sonunda yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşındaki artış ocak ayı ödemelerine yansımayacak. Emekliler ocakta eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL alacak. Zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak.
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en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, şubat ayında zamlı maaşlar, ssk bağ-kur maaş farkı ne zaman yatacak, taban aylık düzenlemesi son durum, ocak ayı maaşı ne zaman ödenecek, 12.500 tl emekli maaşı, şubat maaş farkı ödemesi, kök maaş nedir, 2025 emekli maaşı zam oranı, en düşük emekli aylığı artışı, ocak maaşı farkı şubatta mı yatacak, memur maaşı zam oranı 2025, taban maaş düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, emekli maaşı farkları ne zaman hesaplara geçecek
en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, şubat ayında zamlı maaşlar, ssk bağ-kur maaş farkı ne zaman yatacak, taban aylık düzenlemesi son durum, ocak ayı maaşı ne zaman ödenecek, 12.500 tl emekli maaşı, şubat maaş farkı ödemesi, kök maaş nedir, 2025 emekli maaşı zam oranı, en düşük emekli aylığı artışı, ocak maaşı farkı şubatta mı yatacak, memur maaşı zam oranı 2025, taban maaş düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, emekli maaşı farkları ne zaman hesaplara geçecek

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?

10:02 13.01.2025 (güncellendi: 10:05 13.01.2025)
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişmeme ihtimali bulunuyor. Peki, emekli zam farkları ne zaman verilecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişememesi durumunda farkların şubat ayında ödenmesi planlanıyor.

En düşük emekli maaşı Meclis'te ne zaman görüşülecek?

En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. Düzenlemenin ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedefleniyor. Ancak gecikme ihtimali nedeniyle zamlı maaşların şubat ayına sarkabileceği belirtiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmemesi halinde emekliler ocak ayında eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL’yi alacak. Aradaki zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu durumda emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı açıklandı.
Torba yasa teklifine göre, kök aylığı 5.800 TL ile 10.700 TL arasında olan ve Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılan emekli sayısı, 3.9 milyon kişiye ulaşacak. En düşük emekli maaşı alan kişi sayısındaki bu artış, taban aylık düzenlemesiyle birlikte gerçekleşecek.

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?

Kök maaş, emeklinin prim ödemeleriyle hesaplanan gerçek aylığını ifade ediyor. Enflasyon artışı ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme kök maaşa eklendikten sonra, maaşı 14.469 TL’nin altında kalan emeklilere ek destek sağlanacak. Böylece hiçbir emekli, bu tutarın altında maaş almayacak.

Emekli zam farkları ne zaman ödenecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türkiye Adalet Akademisini düzenleyen kanun teklifini görüştükten sonra 10 günlük ara tatile girecek. AK Parti'nin Meclis gündemine aldığı 3 yasa teklifi de 16 Ocak sonrasına kalacak. Bu tekliflerden biri de en düşük maaş düzenlemesi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Teklifin, Meclis'in 28 Ocak'ta açılmasından sonrasında Genel Kurul gündemine alınması konuşuluyor. Taban aylık düzenlemesinin ocak sonunda yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşındaki artış ocak ayı ödemelerine yansımayacak. Emekliler ocakta eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL alacak. Zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak.
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