https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/yemin-torenine-katilmayacagi-aciklanmisti-trump-ve-si-telefongorusmesiyapti-1092794128.html
Yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı: Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı
Yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı: Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:09+0300
2025-01-17T17:09+0300
2025-01-17T17:13+0300
politika
çin
abd
donald trump
çin dışişleri bakanlığı
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
resmi tören
tören
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_0:91:1070:693_1920x0_80_0_0_18ab6c668021203623655bbcb1138a1b.png
Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Haberde, “Şi Cinping, Cuma günü ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi.Trump'ın Sözcüsü Carolyn Levitt, Şi'ye tören davetiyesi gönderildiğini duyurmuş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng'in ABD liderinin yemin törenine katılacağını açıklamıştı.1874'ten bu yana kayıt tutan Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD başkanlarının yemin törenine hiçbir Çin lideri katılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cin-daveti-reddetti-si-jinping-trumpin-yemin-torenine-katilmayacak-1091477755.html
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_13:0:1058:784_1920x0_80_0_0_9e4636404c375048e80bb30a4753b58c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, abd, donald trump, çin dışişleri bakanlığı, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, resmi tören, tören
çin, abd, donald trump, çin dışişleri bakanlığı, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, resmi tören, tören
Yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı: Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı
17:09 17.01.2025 (güncellendi: 17:13 17.01.2025)
Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.
Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Haberde, “Şi Cinping, Cuma günü ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi.
Trump'ın Sözcüsü Carolyn Levitt, Şi'ye tören davetiyesi gönderildiğini duyurmuş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng'in ABD liderinin yemin törenine katılacağını açıklamıştı.1874'ten bu yana kayıt tutan Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD başkanlarının yemin törenine hiçbir Çin lideri katılmadı.