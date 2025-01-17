https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/yemin-torenine-katilmayacagi-aciklanmisti-trump-ve-si-telefongorusmesiyapti-1092794128.html

Yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı: Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı

Yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı: Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı

Sputnik Türkiye

Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T17:09+0300

2025-01-17T17:09+0300

2025-01-17T17:13+0300

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Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Haberde, “Şi Cinping, Cuma günü ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi.Trump'ın Sözcüsü Carolyn Levitt, Şi'ye tören davetiyesi gönderildiğini duyurmuş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng'in ABD liderinin yemin törenine katılacağını açıklamıştı.1874'ten bu yana kayıt tutan Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD başkanlarının yemin törenine hiçbir Çin lideri katılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cin-daveti-reddetti-si-jinping-trumpin-yemin-torenine-katilmayacak-1091477755.html

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