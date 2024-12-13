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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cin-daveti-reddetti-si-jinping-trumpin-yemin-torenine-katilmayacak-1091477755.html
Çin daveti reddetti: Şi Jinping, Trump'ın yemin törenine katılmayacak
Çin daveti reddetti: Şi Jinping, Trump'ın yemin törenine katılmayacak
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, davet edildiği Donald Trump'ın yemin töreni etkinliğine katılmayacak. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T05:25+0300
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CBS televizyon kanalı, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Donald Trump'ın yemin törenine katılmayacağını bildirdi. Habere göre, Şi Jinping, Trump'ın 20 Ocak 2025'te gerçekleşmesi planlanan başkanlık yemin törenine davet edilmesine rağmen Washington'a gelmeyecek. CBS, daha önce kaynaklarına dayandırarak Trump'ın Çin Devlet Başkanı'na yemin töreni için bir davetiye gönderdiğini ve Trump'ın sözcüsü Carolyn Levitt'in bu bilgiyi doğruladığını belirtmişti. Kanal ayrıca, Çin'in ABD Büyükelçisi ve eşinin etkinliğe katılmasının beklendiğini, bunun standart bir uygulama olduğunu ifade etti. Haberde, Büyükelçi'nin yanı sıra Pekin'den başka yetkililerin de katılabileceği, ancak Çin liderinin kendisinin etkinliğe katılmayacağı vurgulandı. CBS, resmi diplomatik kanallar dışında yapılan davetin Pekin'i şaşırttığını, sıkı protokole ve ABD-Çin ilişkilerindeki karmaşık dinamiklere alışkın olan Çinli yetkililerin Trump'ın niyetini merak ettiğini yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1874'ten bu yana tuttuğu kayıtlara göre, yabancı bir devlet başkanının hiçbir ABD başkanlık yemin törenine katılmadığı bilgisi de haberde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/abd-medyasi-trump-cin-lideri-siyi-goreve-baslama-torenine-davet-etti-1091451189.html
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abd, washington, çin, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, donald trump, yemin töreni, cbs
abd, washington, çin, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, donald trump, yemin töreni, cbs

Çin daveti reddetti: Şi Jinping, Trump'ın yemin törenine katılmayacak

05:25 13.12.2024
© AP Photo / Susan WalshPresident Donald Trump poses for a photo with Chinese President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh)
President Donald Trump poses for a photo with Chinese President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, davet edildiği Donald Trump'ın yemin töreni etkinliğine katılmayacak.
CBS televizyon kanalı, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Donald Trump'ın yemin törenine katılmayacağını bildirdi. Habere göre, Şi Jinping, Trump'ın 20 Ocak 2025'te gerçekleşmesi planlanan başkanlık yemin törenine davet edilmesine rağmen Washington'a gelmeyecek.
CBS, daha önce kaynaklarına dayandırarak Trump'ın Çin Devlet Başkanı'na yemin töreni için bir davetiye gönderdiğini ve Trump'ın sözcüsü Carolyn Levitt'in bu bilgiyi doğruladığını belirtmişti.
Kanal ayrıca, Çin'in ABD Büyükelçisi ve eşinin etkinliğe katılmasının beklendiğini, bunun standart bir uygulama olduğunu ifade etti.
Haberde, Büyükelçi'nin yanı sıra Pekin'den başka yetkililerin de katılabileceği, ancak Çin liderinin kendisinin etkinliğe katılmayacağı vurgulandı.
CBS, resmi diplomatik kanallar dışında yapılan davetin Pekin'i şaşırttığını, sıkı protokole ve ABD-Çin ilişkilerindeki karmaşık dinamiklere alışkın olan Çinli yetkililerin Trump'ın niyetini merak ettiğini yazdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1874'ten bu yana tuttuğu kayıtlara göre, yabancı bir devlet başkanının hiçbir ABD başkanlık yemin törenine katılmadığı bilgisi de haberde yer aldı.
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