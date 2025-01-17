https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/vladimir-putin-iran-ile-imzalanan-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasinin-amacini-acikladi-cigir-1092797045.html

Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'

Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini dile getirdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T18:07+0300

2025-01-17T18:07+0300

2025-01-17T18:49+0300

dünya

kremlin

rusya

vladimir putin

iran

suriye

mesud pezeşkiyan

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tahran arasındaki ortaklık anlaşmasının istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını söyledi.Rus lider, “Gerçekten çığır açan bu belge Rusya ve İran'ın, Avrasya bölgemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyor” dedi.Rusya ve İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Yeni anlaşma üzerindeki çalışmalar 2022'den bu yana devam ediyordu. Geçen yıl Haziran ayında tarafların metin üzerinde anlaştığı duyurulmuştu. Kremlin tarafından daha önce yapılan açıklamada söz konusu bu yeni belgenin 'yeni bir döneme' işaret ettiği ifade edilmişti.'Rusya, İran ile ilişkilerini güçlendirmeye öncelik veriyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın İran ile dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.Putin, “Ülkemiz, dostane ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Rusya-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme, karşılıklı yardım ve destek ilkelerine dayanmakta ve bu ilkeler sürekli olarak somut eylemlerle somutlaştırılmaktadır” dedi.'Çığır açan bir belge'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran arasındaki yeni anlaşmanın iddialı görevler belirlediğini, iki ülkenin ve tüm bölgenin istikrarlı kalkınması için gerçekten çığır açan bir belge olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Görüşmeler dostane bir şekilde gerçekleşti'Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yapılan görüşmelerin yapıcı ve dostane bir şekilde gerçekleştirildiğini ve yararlı ve bilgilendirici olduğunu söyledi.Rusya-İran görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin, “Bugün İran Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler çok faydalı ve bilgilendiriciydi, gerçekten de yapıcı ve dostane bir şekilde gerçekleştirildi. İkili gündemdeki tüm konuları ele aldık, aciliyet arz eden uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.'Enerji, Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkilerin önemli bir noktası'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran arasındaki ikili işbirliğinin en önemli noktasının enerji olduğunu söyledi.Putin, Rusya-İran görüşmelerinin ardından yaptığı basın açıklamasında “Rusya-İran işbirliğinin en önemli alanı enerjidir” dedi.Putin, Rosatom tarafından Buşehr Nükleer Santrali'nin iki yeni ünitesinin inşa edilmesine yönelik amiral gemisi niteliğindeki ortak projenin ilerlediğini kaydetti. Putin, projenin hayata geçirilmesinin İran'ın enerji güvenliğinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını, ulusal ekonominin daha da büyümesini teşvik edeceğini ve İranlı hane halkları ile sanayi kuruluşlarına ucuz ve çevre dostu elektrik sağlayacağını vurguladı.'Dış politika konularının çoğunda Rusya ve İran'ın pozisyonları örtüşüyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran'ın dış politika konularının çoğunda tutumlarının örtüştüğünü söyledi.Putin konuşmasının bu kısmında şu cümleleri zikretti:'Suriyeliler, Suriye'nin geleceğini kapsayıcı diyalog yoluyla kendileri belirlemeli'Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin geleceğini kapsayıcı bir diyalog yoluyla Suriyelilerin kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyledi.Rus lider, Rusya-İran görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya Federasyonu'nun Suriye halkına gerekli desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.Putin, “Aynı zamanda, Suriye'nin geleceğini kapsayıcı diyalog yoluyla belirlemenin Suriyelilerin kendilerine bağlı olduğu ön kabulünden hareket ediyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye halkının ülkenin geçiş dönemiyle ilgili tüm zorlukların üstesinden gelmesini diledi.Rusya-İran görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Putin, “Suriye halkının mevcut geçiş dönemiyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm zorlukların üstesinden başarıyla gelmesini içtenlikle diliyoruz” dedi.'Rusya, Suriye'deki durumun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması konusunda kararlı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Suriye'deki durumun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.Rus lider, “Suriye'deki son gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın bu ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde kapsamlı bir çözüme bağlı olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladık” dedi.Putin, Rusya'nın ülkedeki durum tamamen düzelene kadar Suriye halkına destek ve insani yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.'Rusya ve İran ile münasebetleri büyük ölçekli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin büyük ölçekli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya ve İran ilişkileri yeni bir düzeye taşıma çabasında birleşti'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran yetkililerinin ikili ilişkileri niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıma arzusunda birleştiklerini söyledi.Putin konuşmasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın manasını, “Yerimizde saymamak ve ilişkileri niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak konusunda birleşiyoruz" şeklinde özetledi.'Rusya ve İran Transkafkasya'da barış ve istikrarın korunmasını istiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Transkafkasya'da barış ve istikrarın korunmasının hem Rusya'nın hem de İran'ın çıkarına olduğunu söyledi.Rusya-İran görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, “Bu bölgede (Transkafkasya'da) barış ve istikrarın korunması her iki ülkenin de çıkarınadır” dedi.'Moskova ve Tahran İran'da yeni nükleer tesislerin inşasını görüşüyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ve Tahran'ın İran'da yeni nükleer güç üniteleri inşa etme olasılığını görüştüklerini söyledi.Putin konuşmasında, “Nükleer enerji alanında büyük bir projemiz var. Bir ünite halihazırda başarıyla çalışıyor. Şimdi ise ek birimler inşa etme olasılığını görüşüyoruz” dedi.'Rusya, İranlı yetkilileri Ukrayna'daki durum hakkında sürekli bilgilendiriyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili olarak İranlı yetkilileri sürekli bilgilendirdiğini söyledi.Putin, “Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'daki krizden bahsetti. Meslektaşlarımız orada neler olup bittiğinin farkında. İranlı dostlarımızı bu yönde sürekli bilgilendiriyoruz” dedi.'Rusya ve İran dış baskılara ve gayrı meşru yaptırımlara direniyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran'ın dünya sahnesinde bağımsız bir yol izlediğini, dış baskılara ve gayrimeşru siyasi amaçlı yaptırım uygulamalarına direndiğini söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya ve İran uluslararası arenadaki faaliyetleri koordine ediyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran'ın uluslararası arenadaki faaliyetlerini koordine ettiklerini ve bunun en acil konular için geçerli olduğunu söyledi.Putin konuşmasında, “Uzun bir süredir uluslararası arenadaki faaliyetleri koordine ediyoruz. Bu, uluslararası toplumun gündeminde olan en akut meselelerle ilgilidir. Tüm bunlar bizim çıkarlarımızı doğrudan etkiliyor” dedi'Rusya'dan İran'a doğalgaz boru hattı projesi ve Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı hayata geçirilecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan İran'a doğalgaz boru hattı projesinin ve Kuzey-Güney koridorunun hayata geçirileceğini söyledi.Rusya-İran görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Putin, "Bu projeler (Rusya'dan İran'a doğalgaz boru hattı ve Kuzey-Güney koridoru) üzerinde çalışılıyor. Bunların uygulanacağını kabul ediyoruz” cümlesini kaydetti.'Ortadoğu'daki güç dengesi BM Şartı temelinde korunabilir'Rusya Devlet Başkanı Putin, BM tüzüğünün hükümlerine dayanarak ve uluslararası hukuk normlarını bencil çıkarlar için kullanmaya çalışmayarak Ortadoğu'daki güç dengesini korumanın mümkün olduğunu söyledi.Ortadoğu'da güç dengesinin nasıl sağlanacağı sorusuna yanıt veren Putin şu cümleleri dile getirdi:'BM'nin kuruluş felsefesine dönmek ve ülkelerin eşit olduğu gerçeğinden hareket etmek gerekiyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM'nin kuruluş felsefesine dönmek ve hem küçük hem de büyük tüm ülkelerin eşit olduğu gerçeğinden hareket etmek gerektiğini söyledi.Rus lider, “Örgütün (Birleşmiş Milletler) kuruluşunun kökenlerine dönmek ve hem küçük hem de büyük ülkelerin eşit olduğu ve eşit haklara sahip olduğu gerçeğinden hareket etmek ve buna uygun, saygılı davranmak gerekir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ve-ve-iran-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1092796344.html

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rusya ve iran kapsamlı stratejik ortaklı anlaşması, rusya ile iran kapsamlı stratejik ortaklı anlaşması, rusya ve iran ilişkileri