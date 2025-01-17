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Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
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Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:46+0300
2025-01-17T17:47+0300
politika
rusya
vladimir putin
iran
mesud pezeşkiyan
abbas arakçi
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sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya ve İran liderleri Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı.Söz konusu belgenin 2001 yılında imzalanan Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkeleri hakkındaki mevcut anlaşmanın yerini almak üzere tasarlandığı ifade edildi. Yeni anlaşma üzerindeki çalışmalar 2022'den bu yana devam ediyordu ve geçen yıl Haziran ayında tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Kremlin tarafından daha önce yapılan açıklamada söz konusu bu yeni belgenin 'yeni bir döneme' işaret ettiği ifade edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile İran arasındaki yeni anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurgulamış; anlaşmanın yapıcı bir nitelik taşıdığını ve karşılıklı ekonomileri geliştirmek, sosyal sorunları çözmek ve savunma yeteneklerini güvenilir bir şekilde sağlamak maksatlarıyla 'Rusya ve İran'ın dünyanın farklı bölgelerindeki yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını' ifade etmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm yönlerini kapsadığını dile getirerek, söz konusu anlaşmanın 'sadece siyasi bir belge değil, geleceğe yönelik bir yol haritası' olduğunu vurgulamıştı. Arakçi anlaşmanın üç ana alanından bahsederek bu alanları 'ekonomi, teknoloji ve insani bağlar' şeklinde ifade ederek söz konusu bu yeni belgenin önemli bir yönünün de savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olacağını vurgulamıştı..İran Dışişleri Bakanı Arakçi anlaşmanın diğer hususların yanı sıra Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun tamamlanmasını ve ticaretin artmasını öngördüğü dile getirmişti. Tahran ve Moskova yeni anlaşma çerçevesinde enerji üretimi, iletimi ve ihracatında işbirliği yapmayı amaçlıyor ve yenilenebilir enerji alanında yeni teknolojilerin transferi de öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/kremlinden-pezeskiyanla-bulusan-putin-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-isbirligimizi-daha-da-1092790191.html
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rusya, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, kremlin, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, iran dışişleri bakanlığı, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
rusya, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, kremlin, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, iran dışişleri bakanlığı, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı

17:46 17.01.2025 (güncellendi: 17:47 17.01.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya ve ve İran, stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Rusya ve ve İran, stratejik ortaklık anlaşması imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
Rusya ve İran liderleri Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı.
Söz konusu belgenin 2001 yılında imzalanan Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkeleri hakkındaki mevcut anlaşmanın yerini almak üzere tasarlandığı ifade edildi. Yeni anlaşma üzerindeki çalışmalar 2022'den bu yana devam ediyordu ve geçen yıl Haziran ayında tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Kremlin tarafından daha önce yapılan açıklamada söz konusu bu yeni belgenin 'yeni bir döneme' işaret ettiği ifade edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile İran arasındaki yeni anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurgulamış; anlaşmanın yapıcı bir nitelik taşıdığını ve karşılıklı ekonomileri geliştirmek, sosyal sorunları çözmek ve savunma yeteneklerini güvenilir bir şekilde sağlamak maksatlarıyla 'Rusya ve İran'ın dünyanın farklı bölgelerindeki yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını' ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm yönlerini kapsadığını dile getirerek, söz konusu anlaşmanın 'sadece siyasi bir belge değil, geleceğe yönelik bir yol haritası' olduğunu vurgulamıştı. Arakçi anlaşmanın üç ana alanından bahsederek bu alanları 'ekonomi, teknoloji ve insani bağlar' şeklinde ifade ederek söz konusu bu yeni belgenin önemli bir yönünün de savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olacağını vurgulamıştı..
İran Dışişleri Bakanı Arakçi anlaşmanın diğer hususların yanı sıra Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun tamamlanmasını ve ticaretin artmasını öngördüğü dile getirmişti.
Tahran ve Moskova yeni anlaşma çerçevesinde enerji üretimi, iletimi ve ihracatında işbirliği yapmayı amaçlıyor ve yenilenebilir enerji alanında yeni teknolojilerin transferi de öngörülüyor.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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Kremlin'de Pezeşkiyan'la buluşan Putin: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması işbirliğimizi daha da güçlendirecek
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