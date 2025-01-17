https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/unlu-sarkici-edis-ayse-barim-iddialarina-yanit-verdi-tamamen-hayal-urunu-dava-acacagim-1092796889.html
Ünlü şarkıcı Edis, Ayşe Barım iddialarına yanıt verdi: Tamamen hayal ürünü, dava açacağım
Ünlü şarkıcı Edis, Ayşe Barım iddialarına yanıt verdi: Tamamen hayal ürünü, dava açacağım
Sputnik Türkiye
Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'in başrolünü oynadığı filmle ilgili iddialarına ünlü şarkıcı Edis yanıt verdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:56+0300
2025-01-17T17:56+0300
2025-01-17T17:56+0300
yaşam
ayşe barım
edis görgülü
şarkıcı edis
jandee perçem
film
tekelleşme
id iletişim
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/11/1044294948_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cfc35a212688849a0c9864ff92a8a000.jpg
Bir çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve sektörde 'tekelleşme' iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma sürdürülen menajer Ayşe Barım'la ilgili bir iddia da oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'den geldi. Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak, Edis'in filmde kendini beğenmediği için Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı arayarak filmi vizyondan çektirmeyi çalıştıklarını iddia etti. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan şarkıcı Edis ise, Ayşe Barım'la birlikte çalışmadığını söylerken, "Hikaye tamamen hayal ürünüdür. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi. Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem sosyal medyasından yaptığı açıklamada, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak Edis'in filmde kendini beğenmediğini ve bunun üzerine Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı aradığını, dağıtımcının ise Barım’dan korktuğu için filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. Perçem, "O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan" dedi. Suçlamaları bir fırsata dönüştürmePerçem'in bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Edis ise, Perçem'i suçlayarak, "Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikaye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi, gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi.Ünlü şarkıcı sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım. Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. (Lütfen konuyu "Beyoncé she knows" gibi absürt boyutlara çekmeye çalışmayın; bu sadece saçma ve komik olur.) Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İtibar suikastı modasıEdis açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/11/1044294948_225:0:1429:903_1920x0_80_0_0_e24f30d32fc0796d04be4222ced721d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şarkıcı edis ayşe barım, ayşe barım, jandae perçem, tekelleşme iddiaları, ayşe barım edis, edis film ayşe barım
şarkıcı edis ayşe barım, ayşe barım, jandae perçem, tekelleşme iddiaları, ayşe barım edis, edis film ayşe barım
Ünlü şarkıcı Edis, Ayşe Barım iddialarına yanıt verdi: Tamamen hayal ürünü, dava açacağım
Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'in başrolünü oynadığı filmle ilgili iddialarına ünlü şarkıcı Edis yanıt verdi.
Bir çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve sektörde 'tekelleşme' iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma sürdürülen menajer Ayşe Barım'la ilgili bir iddia da oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'den geldi. Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak, Edis'in filmde kendini beğenmediği için Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı arayarak filmi vizyondan çektirmeyi çalıştıklarını iddia etti. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan şarkıcı Edis ise, Ayşe Barım'la birlikte çalışmadığını söylerken, "Hikaye tamamen hayal ürünüdür. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi.
Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem sosyal medyasından yaptığı açıklamada, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak Edis'in filmde kendini beğenmediğini ve bunun üzerine Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı aradığını, dağıtımcının ise Barım’dan korktuğu için filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. Perçem, "O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan" dedi.
Suçlamaları bir fırsata dönüştürme
Perçem'in bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Edis ise, Perçem'i suçlayarak, "Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikaye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi, gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi.
Ünlü şarkıcı sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım. Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. (Lütfen konuyu "Beyoncé she knows" gibi absürt boyutlara çekmeye çalışmayın; bu sadece saçma ve komik olur.) Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Edis açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu itibar suikasti modasını anlamak da mümkün değil ama bana değmesine de şaşırmıyorum. Şöhretin bir nevi bedeli bu. Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana "kanser annenin ölümüne yetişeme" diye insanlık dışı mesaj atabilen birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videoda tarafıma sarf ettiği hakaretler için de tazminat davası açacağımı bilmeli. Ben, sizin bildiğiniz Edis'im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim, çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. "