https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/unlu-sarkici-edis-ayse-barim-iddialarina-yanit-verdi-tamamen-hayal-urunu-dava-acacagim-1092796889.html

Ünlü şarkıcı Edis, Ayşe Barım iddialarına yanıt verdi: Tamamen hayal ürünü, dava açacağım

Ünlü şarkıcı Edis, Ayşe Barım iddialarına yanıt verdi: Tamamen hayal ürünü, dava açacağım

Sputnik Türkiye

Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'in başrolünü oynadığı filmle ilgili iddialarına ünlü şarkıcı Edis yanıt verdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T17:56+0300

2025-01-17T17:56+0300

2025-01-17T17:56+0300

yaşam

ayşe barım

edis görgülü

şarkıcı edis

jandee perçem

film

tekelleşme

id iletişim

soruşturma

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Bir çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve sektörde 'tekelleşme' iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma sürdürülen menajer Ayşe Barım'la ilgili bir iddia da oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'den geldi. Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak, Edis'in filmde kendini beğenmediği için Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı arayarak filmi vizyondan çektirmeyi çalıştıklarını iddia etti. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan şarkıcı Edis ise, Ayşe Barım'la birlikte çalışmadığını söylerken, "Hikaye tamamen hayal ürünüdür. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi. Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem sosyal medyasından yaptığı açıklamada, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili olarak Edis'in filmde kendini beğenmediğini ve bunun üzerine Ayşe Barım'ın dağıtımcıyı aradığını, dağıtımcının ise Barım’dan korktuğu için filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. Perçem, "O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan" dedi. Suçlamaları bir fırsata dönüştürmePerçem'in bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Edis ise, Perçem'i suçlayarak, "Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikaye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi, gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir" dedi.Ünlü şarkıcı sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım. Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. (Lütfen konuyu "Beyoncé she knows" gibi absürt boyutlara çekmeye çalışmayın; bu sadece saçma ve komik olur.) Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İtibar suikastı modasıEdis açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html

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