https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/unlu-oyuncu-gupse-ozayin-avukat-babasi-applea-dava-acti-turkiyede-de-hesap-sorulsun-1092792373.html
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın avukat babası Apple'a dava açtı: Türkiye'de de hesap sorulsun
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın avukat babası Apple'a dava açtı: Türkiye'de de hesap sorulsun
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın avukat olan babası Senih Özay, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun diyerek Apple'a tazminat davası açtı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T16:17+0300
2025-01-17T16:17+0300
2025-01-17T16:17+0300
yaşam
gupse özay
apple
siri
senih özay
tazminat davası
avukat
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Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay da 'Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun' diyerek Apple'a tazminat davası açtığını açıkladı. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali varFirmanın telefonunu kullanan 52 yıllık avukat, evli ve 2 çocuk babası Senih Özay, avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı. Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı.Neden dava açtığını anlattıDavayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/apple-sirinin-izinsiz-dinleme-davasinda-95-milyon-dolar-tazminat-odemeyi-kabul-etti-1092329999.html
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gupse öza, gupse özay babası, senih özay, apple dava, siri dava
gupse öza, gupse özay babası, senih özay, apple dava, siri dava
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın avukat babası Apple'a dava açtı: Türkiye'de de hesap sorulsun
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın avukat olan babası Senih Özay, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun diyerek Apple'a tazminat davası açtı.
Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay da 'Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun' diyerek Apple'a tazminat davası açtığını açıkladı.
Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var
Firmanın telefonunu kullanan 52 yıllık avukat, evli ve 2 çocuk babası Senih Özay, avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı. Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı.
Neden dava açtığını anlattı
Davayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.