https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/apple-sirinin-izinsiz-dinleme-davasinda-95-milyon-dolar-tazminat-odemeyi-kabul-etti-1092329999.html

Apple, Siri'nin 'izinsiz dinleme' davasında 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Apple, Siri'nin 'izinsiz dinleme' davasında 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Sputnik Türkiye

Apple, sanal asistanı Siri’nin izinsiz dinleme yaptığı iddialarıyla ilgili açılan davada, herhangi bir suçlamayı kabul etmemesine rağmen 95 milyon dolar... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T17:33+0300

2025-01-03T17:33+0300

2025-01-03T17:33+0300

yaşam

apple

siri

tazminat

tazminat davası

güvenlik

ihlal

iddia

suçlama

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Teknoloji devi Apple, sanal asistanı Siri'nin kullanıcıların bilgisi dışında konuşmalarını dinlediği iddiaları üzerine açılan bir toplu davayı çözmek için 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.Ses kayıtları reklam verenlerle mi paylaşıldı?Davacılar, Apple’ın Siri’yi kullanan müşterilerinin ses kayıtlarını izinsiz olarak kaydettiğini ve bu kayıtların reklam verenlerle paylaşıldığını iddia ediyor. Siri’nin bazen kullanıcıların “Hey Siri” komutunu vermemesine rağmen aktif hale geldiği ve kaydedilen konuşmaların, reklam hedefleme amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.Baş davacı Fumiko Lopez, kızıyla birlikte izinleri olmadan kaydedildiklerini ve bu konuşmaların ardından Air Jordan gibi ürünlerle ilgili hedefli reklamlarla karşılaştıklarını belirtiyor.Apple: 'Yanlış yapmadık'Apple, davayı sonuçlandırmak için ödeme yapmayı kabul etse de herhangi bir yanlış yaptığını kabul etmedi. Şirketin avukatları, Siri üzerinden toplanan bireysel ses kayıtlarının Ekim 2019’dan önce kalıcı olarak silindiğini açıkladı. Ayrıca, mahkeme belgelerinde Apple’ın, kullanıcı izni olmaksızın herhangi bir ses kaydı yapmadığını, üçüncü taraflarla paylaşmadığını ve silmeme yükümlülüğünü ihlal etmediğini savunduğu belirtildi.Kuzey California'daki mahkemede görülen davada, ABD’deki Siri kullanıcılarının 2014-2019 yılları arasında sahip oldukları her Siri destekli cihaz için 20 dolara kadar tazminat alabileceği ifade edildi. Ancak avukatlık ücretleri ve masraflar için toplam tazminatın yaklaşık yüzde 30’unun, yani 30 milyon dolara yakınının kesileceği açıklandı.Geçmişte açılan davalarda teknoloji devinin tavrıBu dava, Apple’ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı çok sayıda toplu davadan sadece biri. Ocak 2024’te, şirketin iPhone’ları bilerek yavaşlattığına dair bir davada 500 milyon dolar ödeme yapmaya başladığı biliniyor. Mart ayında ise İngiltere’de Norfolk İlçe Meclisi tarafından açılan başka bir toplu davada 490 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.Bu dava, yalnızca Apple ile sınırlı değil. Aynı hukuk firması, Google’ın da kullanıcılarını dinlediği iddiaları üzerine benzer bir dava açtı. Bu dava halen Kuzey Kaliforniya’daki mahkemede görülmeye devam ediyor. Bir diğer benzer davada, Amazon, Alexa cihazlarının kullanıcıları izinsiz dinlediği iddiaları üzerine 30 milyon doların üzerinde tazminat ödemeyi kabul etmişti.Kullanıcılar ne yapmalı?Bu tür davalar, kullanıcıların cihazlarının gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Kullanıcılar, sesli asistanların istem dışı etkinleşmesini önlemek için cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeli ve gerekirse bu özellikleri devre dışı bırakmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/metadan-yeni-rezalet-iphonelardaki-tum-verilere-ulasmayacalisiyor-1091861636.html

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apple, siri, tazminat, tazminat davası, güvenlik, ihlal, iddia, suçlama