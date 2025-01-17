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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu--1092772269.html
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Odessa Bölgesi’nde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T07:46+0300
2025-01-17T07:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
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Ukrayna'daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.Lebedev, “İzmail’de patlama sesleri duyuldu. Direniş, patlamaların şehrin yakınında, dinlenme tesislerin olduğu yönde, yabancı askerlerin bulunduğu yerde olduğunu düşünüyor” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.Ayrıca Odessa Bölgesi’nin Kiliya şehrinde, askeri teçhizat ve Romanyalı paralı askerleri taşıyan bir konvoyun vurulduğunu bildiren Lebedev, “Yerel sakinler, üç düzine kadar askerin öldüğünü söylüyor” diye ekledi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-turkakima-saldiri-abdnin-yonlendirmesiyle-yapildi-1092770995.html
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rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, latin amerika, romanya, odessa, sergey lebedev
rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, latin amerika, romanya, odessa, sergey lebedev

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu

07:46 17.01.2025 (güncellendi: 07:53 17.01.2025)
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Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Odessa Bölgesi’nde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna'daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.
Lebedev, “İzmail’de patlama sesleri duyuldu. Direniş, patlamaların şehrin yakınında, dinlenme tesislerin olduğu yönde, yabancı askerlerin bulunduğu yerde olduğunu düşünüyor” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.
Ayrıca Odessa Bölgesi’nin Kiliya şehrinde, askeri teçhizat ve Romanyalı paralı askerleri taşıyan bir konvoyun vurulduğunu bildiren Lebedev, “Yerel sakinler, üç düzine kadar askerin öldüğünü söylüyor” diye ekledi.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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