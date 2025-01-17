https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu--1092772269.html

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu

Sputnik Türkiye

Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Odessa Bölgesi’nde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T07:46+0300

2025-01-17T07:46+0300

2025-01-17T07:53+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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rus ordusu

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ukrayna ordusu

yabancı militan

paralı asker

latin amerika

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Ukrayna'daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.Lebedev, “İzmail’de patlama sesleri duyuldu. Direniş, patlamaların şehrin yakınında, dinlenme tesislerin olduğu yönde, yabancı askerlerin bulunduğu yerde olduğunu düşünüyor” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.Ayrıca Odessa Bölgesi’nin Kiliya şehrinde, askeri teçhizat ve Romanyalı paralı askerleri taşıyan bir konvoyun vurulduğunu bildiren Lebedev, “Yerel sakinler, üç düzine kadar askerin öldüğünü söylüyor” diye ekledi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-turkakima-saldiri-abdnin-yonlendirmesiyle-yapildi-1092770995.html

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