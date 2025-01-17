Ukrayna ordusundan Kursk'ta karşı saldırı girişimi: Düşmanı bastıran Rus birlikler 4 yerleşimi ele geçirdi
© Sputnik / Sergey BobılevRus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumların saldırılarına devam ettiği Kursk Bölgesi'ndeki operasyonuna devam ediyor
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Kursk Bölgesi'nde kayıplar vermeye devam eden Ukrayna ordusu, 2025'in ilk 2 haftasında 4 yerleşim birimini daha kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde yeni saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Ukrayna ordusunun Rus birliklerin Kursk yönündeki ilerleyişini durdurmak ve bloke edildikleri bölgeden çıkmak için Berdin kasabasına doğru karşı saldırı düzenlediğini belirten bakanlık, "42. Muhafız Motorlu Tüfek Tümeni 'Ahmat' ve 106. Muhafız Hava İndirme Tümeni'nin ortak eylemleriyle düşmana önemli kayıplar verdirildi, bunun üzerine düşman bu istikametteki eylemlerine son vererek başlangıç konumlarına döndü" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki taarruzuna tüm istikametlerde devam ettiğini ve düşmanın bu bölgede başlangıçta ele geçirdiği toprakların (1268 kilometrekare) yüzde 63.2'sinin (801 kilometrekare) geri alındığını bildiren bakanlık, "Ocak ayının 2 haftalık bölümündeki taarruz faaliyetleri sırasında 'Sever' (Kuzey) askeri grubu tarafından Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Poreçnoye ve Kruglenkoye olmak üzere 4 yerleşim biriminin özgürleştirildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun Ocak ayının ilk 2 haftasında 5 bin 600'den fazla asker yitirdiğini belirterek Kursk Bölgesi'ndeki çatışmaların başından beri bu kayıpların 52 bin 450'nin üzerine çıktığını vurguladı.
Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni düşman güçlerinden temizlemeye yönelik operasyonların sürdüğünün de altını çizdi.
Ukrayna ordusunun Rus birliklerin Kursk yönündeki ilerleyişini durdurmak ve bloke edildikleri bölgeden çıkmak için Berdin kasabasına doğru karşı saldırı düzenlediğini belirten bakanlık, "42. Muhafız Motorlu Tüfek Tümeni 'Ahmat' ve 106. Muhafız Hava İndirme Tümeni'nin ortak eylemleriyle düşmana önemli kayıplar verdirildi, bunun üzerine düşman bu istikametteki eylemlerine son vererek başlangıç konumlarına döndü" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki taarruzuna tüm istikametlerde devam ettiğini ve düşmanın bu bölgede başlangıçta ele geçirdiği toprakların (1268 kilometrekare) yüzde 63.2'sinin (801 kilometrekare) geri alındığını bildiren bakanlık, "Ocak ayının 2 haftalık bölümündeki taarruz faaliyetleri sırasında 'Sever' (Kuzey) askeri grubu tarafından Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Poreçnoye ve Kruglenkoye olmak üzere 4 yerleşim biriminin özgürleştirildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun Ocak ayının ilk 2 haftasında 5 bin 600'den fazla asker yitirdiğini belirterek Kursk Bölgesi'ndeki çatışmaların başından beri bu kayıpların 52 bin 450'nin üzerine çıktığını vurguladı.
Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni düşman güçlerinden temizlemeye yönelik operasyonların sürdüğünün de altını çizdi.