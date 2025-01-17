https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trumpla-birlikte-yeni-bir-donem-basliyor-diyen-orban-abnin-yaptirimlari-kaldirma-vakti-geldi-1092781073.html

'Trump'la birlikte yeni bir dönem başlıyor' diyen Orban: AB'nin yaptırımları kaldırma vakti geldi

'Trump'la birlikte yeni bir dönem başlıyor' diyen Orban: AB'nin yaptırımları kaldırma vakti geldi

Sputnik Türkiye

Macar Başbakan Orban, Trump'la başlayacak yeni dönemde AB'nin Rusya'ya yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı. TürkAkım'ın güvenliğinin sağlanması için... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T11:56+0300

2025-01-17T11:56+0300

2025-01-17T11:56+0300

dünya

avrupa

donald trump

viktor orban

joe biden

macaristan

başkan

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

türkakım

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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve resmen gelmesiyle yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin yaptırımları 'pencereden atma' ve Rusya'yla yaptırımsız ilişkiler kurma vaktinin geldiğini vurguladı.Macar basınına demeç veren Orban, Trump'ın 20 Ocak Pazartesi günü mevcut Başkan Joe Biden'dan görevi devralmasıyla yeni bir dönem başlayacağını belirtti.Orban, "Şu anda en önemlisi, AB'nin değişen duruma adapte olması, zira yeni bir dönem başlıyor. Yaptırımları pencereden atma ve Rusya'yla yaptırımsız ilişkiler kurma vakti geldi" dedi.Orban, yaptırımsız döneme geçiş için bunun üzerinde çalışma yapmaları gerektiğinin de altını çizdi.'TürkAkım'ın güvenliği her ne olursa olsun sağlanmalı'Bu arada Orban, Ukrayna'nın Rus doğalgazının transitine dair anlaşmayı uzatmayı reddetmesiyle Avrupa'nın tek sürdürülebilir gaz tedarik kaynağı olarak kalan TürkAkım boru hattının korunmasının önemine vurgu yaptı.Hattın güvenliğinin her ne olursa olsun sağlanması ve patlatılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Orban, "Aksi takdirde Macaristan, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözülmesi ihtimali ışığında beklenebilecek ekonomik büyümeyi 2025 yılında elde edemeyecek" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.

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avrupa, donald trump, viktor orban, joe biden, macaristan, başkan, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı