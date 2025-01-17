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Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
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Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı
Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, dün ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onayladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınadı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında 15 Ocak Çarşamba günü ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satmasına izin veren bir yönerge yayınladı. Yönergeyle birlikte Güney Kıbrıs, ABD'den askeri teçhizat almanın yanında ihtiyaç fazlası teçhizatın da alabilecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararına tepki göstererek, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.Kuzey Kıbrıs tarafı ise "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır" açıklamasını yaptı.
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joe biden, abd, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, türkiye dışişleri bakanlığı
joe biden, abd, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, türkiye dışişleri bakanlığı

Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı

17:43 17.01.2025
© AP Photo / Mandel NganABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi
ABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
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ABD Başkanı Biden, dün ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onayladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınadı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında 15 Ocak Çarşamba günü ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satmasına izin veren bir yönerge yayınladı. Yönergeyle birlikte Güney Kıbrıs, ABD'den askeri teçhizat almanın yanında ihtiyaç fazlası teçhizatın da alabilecek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararına tepki göstererek, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Kuzey Kıbrıs tarafı ise "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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