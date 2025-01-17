https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/turkiye-abdnin-guney-kibrisa-silah-satisi-kararini-kinadi-1092794952.html
Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı
Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, dün ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onayladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınadı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:43+0300
2025-01-17T17:43+0300
2025-01-17T17:43+0300
dünya
joe biden
abd
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
türkiye dışişleri bakanlığı
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında 15 Ocak Çarşamba günü ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satmasına izin veren bir yönerge yayınladı. Yönergeyle birlikte Güney Kıbrıs, ABD'den askeri teçhizat almanın yanında ihtiyaç fazlası teçhizatın da alabilecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararına tepki göstererek, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.Kuzey Kıbrıs tarafı ise "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/devami-gelecek-demisti-biden-gorevini-devretmeden-once-2-bin-500-kisiye-daha-af-cikardi-1092791307.html
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joe biden, abd, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, türkiye dışişleri bakanlığı
joe biden, abd, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, türkiye dışişleri bakanlığı
Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararını kınadı
ABD Başkanı Biden, dün ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onayladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınadı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında 15 Ocak Çarşamba günü ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satmasına izin veren bir yönerge yayınladı. Yönergeyle birlikte Güney Kıbrıs, ABD'den askeri teçhizat almanın yanında ihtiyaç fazlası teçhizatın da alabilecek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışı kararına tepki göstererek, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Kuzey Kıbrıs tarafı ise "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır" açıklamasını yaptı.