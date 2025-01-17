https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/devami-gelecek-demisti-biden-gorevini-devretmeden-once-2-bin-500-kisiye-daha-af-cikardi-1092791307.html
'Devamı gelecek' demişti: Biden, görevini devretmeden önce 2 bin 500 kişiye daha af çıkardı
'Devamı gelecek' demişti: Biden, görevini devretmeden önce 2 bin 500 kişiye daha af çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından günler önce 2 bin 500 kişiye af çıkardı. Görevinin son aylarını ceza... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T15:52+0300
2025-01-17T15:52+0300
2025-01-17T15:52+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeden önce hüküm giymiş yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezalarını affettiğini duyurdu. Görevinin son aylarında oğlu Hunter Biden dahil bir çok suçluyu affeden Biden, bugün uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş yaklaşık iki bin 500 kişinin daha suçunu affettiğini duyurdu. Biden bu rakamla, en çok suç affeden ABD başkanı olarak rekor kırdı. Başkan ayrıca mahkumlara ceza indiriminde de bulundu.Af ve ceza indirimini 'tarihi yanlışları düzeltme, ceza eşitsizliklerini düzeltme ve hak eden bireylere parmaklıklar ardında çok fazla zaman geçirdikten sonra ailelerine dönme fırsatı sağlama' açısından önemli bir adım olduğunu belirten açıklamasında Biden, Trump'ın görevine başlamasından önceki zamanı 'ek ceza indirimlerini ve afları incelemeye devam etmek için kullanacağına' dair söz verdi.Biden geçen ay koronavirüs salgını sırasında hapisten çıkartılarak ev hapsine alınan yaklaşık bin 500 kişiye ceza indirimi uygulamış, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 mahkumu affetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/biden-giderayak-39-kisiyi-affetti-1500-kisinin-cezasini-hafifletti-devami-gelecek-1091455439.html
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abd, joe biden, hunter biden, donald trump, af, ceza indirimi
abd, joe biden, hunter biden, donald trump, af, ceza indirimi
'Devamı gelecek' demişti: Biden, görevini devretmeden önce 2 bin 500 kişiye daha af çıkardı
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından günler önce 2 bin 500 kişiye af çıkardı. Görevinin son aylarını ceza indirimlerine ve çeşitli suçlardan hüküm giymiş mahkumlara af çıkaran Biden, gelecek haftanın başında görevini devredecek.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeden önce hüküm giymiş yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezalarını affettiğini duyurdu. Görevinin son aylarında oğlu Hunter Biden dahil bir çok suçluyu affeden Biden, bugün uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş yaklaşık iki bin 500 kişinin daha suçunu affettiğini duyurdu. Biden bu rakamla, en çok suç affeden ABD başkanı olarak rekor kırdı. Başkan ayrıca mahkumlara ceza indiriminde de bulundu.
Af ve ceza indirimini 'tarihi yanlışları düzeltme, ceza eşitsizliklerini düzeltme ve hak eden bireylere parmaklıklar ardında çok fazla zaman geçirdikten sonra ailelerine dönme fırsatı sağlama' açısından önemli bir adım olduğunu belirten açıklamasında Biden, Trump'ın görevine başlamasından önceki zamanı 'ek ceza indirimlerini ve afları incelemeye devam etmek için kullanacağına' dair söz verdi.
Biden geçen ay koronavirüs salgını sırasında hapisten çıkartılarak ev hapsine alınan yaklaşık bin 500 kişiye ceza indirimi uygulamış, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 mahkumu affetmişti.