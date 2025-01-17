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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trumpin-hollywoodun-altin-cagi-sozlerini-puskov-acikladi-ciddi-bir-mucadeleyle-karsi-karsiya-1092769181.html
Trump'ın 'Hollywood'un Altın çağı' sözlerini Puşkov açıkladı: 'Ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak'
Trump'ın 'Hollywood'un Altın çağı' sözlerini Puşkov açıkladı: 'Ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak'
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Trump'ın, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi'... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T03:57+0300
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dünya
abd
mel gibson
sylvester stallone
jon voight
hollywood
aleksey puşkov
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Rusya Federasyonu Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın, 'Amerika'nın ruhu' olarak görülen Hollywood'da ciddi bir 'mücadele' vereceğini söyledi.Daha önce Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı Hollywood'da özel elçiler olarak atadığını duyurmuştu. Puşkov Telegram kanalında, "Hollywood, modern Amerika'da değerlerin oluştuğu birincil alanlardan biridir. Trump bunu çok iyi biliyor. Trump'ın kendisinin de ifade ettiği gibi Amerika'nın ruhu için verilen mücadele zorlu geçecek" ifadelerinde bulundu.Puşkov’a göre, ABD'nin seçilmiş başkanının kararı, 'aşırılıklara ve cezasızlığa alışmış tüm Hollywood'u' alt üst edecek. Ayrıca, Trump'ın üç temsilcisinin ünlü hip-hop şarkıcısı Diddy'in skandallarında yer almadığı ve onun eğlencelerine katılmadığı da vurgulanıyor. Her üç temsilcinin de sadece iki cinsiyetin varlığına inanan sadık muhafazakarlar olduğu ve Mel Gibson'ın görüşleri nedeniyle Hollywood'dan dışlandığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-3-unlu-aktoru-hollywood-ozel-elcisi-secti-yeniden-altin-cagi-olacak-1092768304.html
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abd, mel gibson, sylvester stallone, jon voight, hollywood, aleksey puşkov

Trump'ın 'Hollywood'un Altın çağı' sözlerini Puşkov açıkladı: 'Ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak'

03:57 17.01.2025
© AP PhotoHollywood
Hollywood - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo
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Rusya Federasyonu Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Trump'ın, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' olarak seçmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Federasyonu Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın, 'Amerika'nın ruhu' olarak görülen Hollywood'da ciddi bir 'mücadele' vereceğini söyledi.
Daha önce Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı Hollywood'da özel elçiler olarak atadığını duyurmuştu.
Puşkov Telegram kanalında, "Hollywood, modern Amerika'da değerlerin oluştuğu birincil alanlardan biridir. Trump bunu çok iyi biliyor. Trump'ın kendisinin de ifade ettiği gibi Amerika'nın ruhu için verilen mücadele zorlu geçecek" ifadelerinde bulundu.
Puşkov’a göre, ABD'nin seçilmiş başkanının kararı, 'aşırılıklara ve cezasızlığa alışmış tüm Hollywood'u' alt üst edecek.
Ayrıca, Trump'ın üç temsilcisinin ünlü hip-hop şarkıcısı Diddy'in skandallarında yer almadığı ve onun eğlencelerine katılmadığı da vurgulanıyor. Her üç temsilcinin de sadece iki cinsiyetin varlığına inanan sadık muhafazakarlar olduğu ve Mel Gibson'ın görüşleri nedeniyle Hollywood'dan dışlandığı biliniyor.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'
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