https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-3-unlu-aktoru-hollywood-ozel-elcisi-secti-yeniden-altin-cagi-olacak-1092768304.html
Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'
Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD'li ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' seçti. Trump "Başkanlığımda yeniden Hollywood'un altın çağı olacak"... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T01:50+0300
2025-01-17T01:50+0300
2025-01-17T02:07+0300
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donald trump
sylvester stallone
jon voight
hollywood
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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, son 4 yıldır bir diğer deyişle Joe Biden yönetimi sırasında Hollywood'un gerilediğini ve son yıllarda yabancı ülkelere çok şey kaptırdığını ifade etti.Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak" dedi ve bu sebeple de Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' olarak seçti.Ünlü 3 aktör de Trump'a desteklerini daha önce açıklamışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ataturkun-basin-toplantisi-belgeseliyle-ilgili-ilber-ortaylidan-yorum-bana-1-saat-belgesel-zor-1092766395.html
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donald trump, sylvester stallone, jon voight, hollywood
Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'
01:50 17.01.2025 (güncellendi: 02:07 17.01.2025)
Donald Trump, ABD'li ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' seçti. Trump "Başkanlığımda yeniden Hollywood'un altın çağı olacak" dedi.
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, son 4 yıldır bir diğer deyişle Joe Biden yönetimi sırasında Hollywood'un gerilediğini ve son yıllarda yabancı ülkelere çok şey kaptırdığını ifade etti.
Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak" dedi ve bu sebeple de Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' olarak seçti.
Ünlü 3 aktör de Trump'a desteklerini daha önce açıklamışlardı.