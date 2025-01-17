https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trump-3-unlu-aktoru-hollywood-ozel-elcisi-secti-yeniden-altin-cagi-olacak-1092768304.html

Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'

Trump 3 ünlü aktörü 'Hollywood Özel Elçisi' seçti: 'Yeniden altın çağı olacak'

Sputnik Türkiye

Donald Trump, ABD'li ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' seçti. Trump "Başkanlığımda yeniden Hollywood'un altın çağı olacak"... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T01:50+0300

2025-01-17T01:50+0300

2025-01-17T02:07+0300

dünya

donald trump

sylvester stallone

jon voight

hollywood

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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, son 4 yıldır bir diğer deyişle Joe Biden yönetimi sırasında Hollywood'un gerilediğini ve son yıllarda yabancı ülkelere çok şey kaptırdığını ifade etti.Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak" dedi ve bu sebeple de Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' olarak seçti.Ünlü 3 aktör de Trump'a desteklerini daha önce açıklamışlardı.

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donald trump, sylvester stallone, jon voight, hollywood