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Trabzonsporlu Enis Destan aşkı için 'annesini sildi'
Trabzonsporlu Enis Destan aşkı için 'annesini sildi'
Sputnik Türkiye
Trabzonsporlu genç futbolcu Enis Destan, nişanlısını istemeyen annesini sosyal medya hesaplarından sildi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:36+0300
2025-01-17T13:36+0300
yaşam
enis destan
arzum kuruçalı
trabzonspor
gül destan
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Trabzonsporlu milli futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile ilgili sosyal medyasından "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" diyen annesi Gül Destan'ı sosyal medyadan sildi. Peki istenmeyen gelin adayı Arzum Kuruçalı kimdir?Bizim tercih etmediğimiz gelin adayıGenç futbolcunun annesi Gül Destan, oğlunun nişan fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kendi sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Gül Destan, gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullanmıştı. Nişanı onaylamadıklarını ve törene de katılmadıklarını söyleyen anne Destan, "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım, oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor. Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli" açıklamaları yapmıştı. Annesini bıraktıTüm bu yaşananların ardından Enis Destan, annesine tepki olarak annesini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.Enis Destan kimdir?Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.Arzum Kuruçalı kimdir?Arzum Kuruçalı, 1992 doğumlu ve İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Kuruçalı, profesyonel olarak antrenörlük yapıyor ve pilates eğitmenliği alanında da uzman.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/futbolcu-enis-destanin-annesinin-sert-sozleri-gundem-oldu-enis-destanin-nisanlisi-arzum-kurucali-1092130916.html
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Trabzonsporlu Enis Destan aşkı için 'annesini sildi'

13:36 17.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaEnis Destan ve Arzum Kuruçalı
Enis Destan ve Arzum Kuruçalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Trabzonsporlu genç futbolcu Enis Destan, nişanlısını istemeyen annesini sosyal medya hesaplarından sildi.
Trabzonsporlu milli futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile ilgili sosyal medyasından "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" diyen annesi Gül Destan'ı sosyal medyadan sildi. Peki istenmeyen gelin adayı Arzum Kuruçalı kimdir?

Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı

Genç futbolcunun annesi Gül Destan, oğlunun nişan fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kendi sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Gül Destan, gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullanmıştı.
Nişanı onaylamadıklarını ve törene de katılmadıklarını söyleyen anne Destan, "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım, oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor. Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli" açıklamaları yapmıştı.

Annesini bıraktı

Tüm bu yaşananların ardından Enis Destan, annesine tepki olarak annesini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Enis Destan kimdir?

Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.

Arzum Kuruçalı kimdir?

Arzum Kuruçalı, 1992 doğumlu ve İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Kuruçalı, profesyonel olarak antrenörlük yapıyor ve pilates eğitmenliği alanında da uzman.
Enis Destan ve Arzum Kuruçalı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
SPOR
Futbolcu Enis Destan'ın annesinin sert sözleri gündem oldu: Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir?
28 Aralık 2024, 13:36
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