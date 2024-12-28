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Futbolcu Enis Destan'ın annesinin sert sözleri gündem oldu: Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir?
Futbolcu Enis Destan'ın annesinin sert sözleri gündem oldu: Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir?
Sputnik Türkiye
Futbolcu Enis Destan, bir süredir birlikte olduğu antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T13:36+0300
2024-12-28T13:36+0300
spor
enis destan
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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak, Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelinini ve nişanı onaylamadığını belirtti. Gül Destan, paylaşımlarındaki sert ifadeler ise birçok kişi tarafından eleştirildi. Enes'in annesinin sözleri gündem olurken Arzum Kuruçalı ve Enis Destan'ın kim olduğu merak ediliyor.Gül Destan, Arzum Kuruçalı'ya ne söyledi?Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasının ardından dün gece sosyal medyada şaşırtıcı paylaşımlarda bulundu. Gül Destan, paylaşımlarında, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli" diyerek gelini sert bir dille eleştirdi.Gül Destan paylaşımının devamında şunları kaydetti:"Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."Gül Destan'ın paylaşımları ardından gözler Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı'ya çevrildi. İkili paylaşımlar karşısında sessizliğini koruyor.Enis Destan kimdir?Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.Arzum Kuruçalı kimdir?Arzum Kuruçalı, 1992 doğumlu ve İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Kuruçalı, profesyonel olarak antrenörlük yapıyor ve pilates eğitmenliği alanında da uzman.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/annesi-yogun-bakima-alinmisti-seda-sayandan-yeni-paylasim-cok-sukur-diyerek-duyurdu-1092129455.html
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Futbolcu Enis Destan'ın annesinin sert sözleri gündem oldu: Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir?

13:36 28.12.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaEnis Destan ve Arzum Kuruçalı
Enis Destan ve Arzum Kuruçalı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Futbolcu Enis Destan, bir süredir birlikte olduğu antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelini Arzum Kuruçalı'ya sert sözler sarf etti. Enis Destan'ın annesinin sözleri gündem olurken "Arzum Kuruçalı kimdir, Enis Destan kaç yaşında" soruları yanıt arıyor.
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak, Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelinini ve nişanı onaylamadığını belirtti. Gül Destan, paylaşımlarındaki sert ifadeler ise birçok kişi tarafından eleştirildi. Enes'in annesinin sözleri gündem olurken Arzum Kuruçalı ve Enis Destan'ın kim olduğu merak ediliyor.

Gül Destan, Arzum Kuruçalı'ya ne söyledi?

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasının ardından dün gece sosyal medyada şaşırtıcı paylaşımlarda bulundu. Gül Destan, paylaşımlarında, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli" diyerek gelini sert bir dille eleştirdi.
Gül Destan paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."
Gül Destan'ın paylaşımları ardından gözler Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı'ya çevrildi. İkili paylaşımlar karşısında sessizliğini koruyor.

Enis Destan kimdir?

Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.

Arzum Kuruçalı kimdir?

Arzum Kuruçalı, 1992 doğumlu ve İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Kuruçalı, profesyonel olarak antrenörlük yapıyor ve pilates eğitmenliği alanında da uzman.
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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