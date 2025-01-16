https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mhkden-hakem-atama-sisteminde-degisiklik-vetas-yontemiyle-belirlenecek-vetas-nedir-1092749053.html
MHK'den hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS yöntemiyle belirlenecek, VeTAS nedir?
MHK'den hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS yöntemiyle belirlenecek, VeTAS nedir?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T14:34+0300
2025-01-16T14:34+0300
2025-01-16T14:34+0300
spor
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.VeTAS nedir?VeTAS, veri tabanlı atama sisteminin kısaltmasıdır. Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kulüpler resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklar.
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MHK'den hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS yöntemiyle belirlenecek, VeTAS nedir?
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.
VeTAS, veri tabanlı atama sisteminin kısaltmasıdır.
Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kulüpler resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklar.