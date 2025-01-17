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Sahte içki faciasında son durum: 37 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı
Sahte içki faciasında son durum: 37 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Durumu ağır olan... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:00+0300
2025-01-17T11:14+0300
türkiye
sahte alkol
sahte içki
istanbul
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İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 4 günde 37'ye yükseldi.Kentte sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 37'si yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.İki kişi hastaneden kaçtıHastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi4 kişi tutuklandıİstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu, 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.30 liraya satmışlarİstanbul'daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir'de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı. Sahte içki kurbanlarının Türkiye'de çalışmaya gelen Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi."Türkmen Lokantası" olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu. Şişe başına da 30 lira alınıyordu.Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.Şüphelilerin dükkanın yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiği ortaya çıktı. Evde 50 litre sahte içki ile uyuşturucu haplar da ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/can-kaybi-33e-yukseldi-istanbul-valiliginden-ek-tedbirler-geldi-1092766841.html
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sahte alkol, sahte içki, istanbul
sahte alkol, sahte içki, istanbul

Sahte içki faciasında son durum: 37 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı

11:00 17.01.2025 (güncellendi: 11:14 17.01.2025)
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Durumu ağır olan 27 kişinin solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor.
İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 4 günde 37'ye yükseldi.
Kentte sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 37'si yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

İki kişi hastaneden kaçtı

Hastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi

4 kişi tutuklandı

İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu, 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

30 liraya satmışlar

İstanbul'daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir'de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı. Sahte içki kurbanlarının Türkiye'de çalışmaya gelen Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.
"Türkmen Lokantası" olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu. Şişe başına da 30 lira alınıyordu.
Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.
Şüphelilerin dükkanın yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiği ortaya çıktı. Evde 50 litre sahte içki ile uyuşturucu haplar da ele geçirildi.
Alkol, Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Can kaybı 33'e yükseldi: İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler geldi
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