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Can kaybı 33'e yükseldi: İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler geldi
Can kaybı 33'e yükseldi: İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili ek tedbir kararları geldi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da sahte içki kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran 88 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu.İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için bazı ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu duyurdu. Valilik ek tedbirler kapsamında şartları sağlamayan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındığını açıkladı. Valilik tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:Açıklamaya göre bu genelgelere ilaveten, ilçelerde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapması konusunda kaymakamlıklar yazılı olarak talimatlandırıldı.
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istanbul, asayiş, sahte, sahte rakı, alkol, alkol zehirlenmesi
istanbul, asayiş, sahte, sahte rakı, alkol, alkol zehirlenmesi

Can kaybı 33'e yükseldi: İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler geldi

23:19 16.01.2025 (güncellendi: 23:24 16.01.2025)
© AAAlkol, Sahte içki
Alkol, Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili ek tedbir kararları geldi.
İstanbul'da sahte içki kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran 88 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu.
İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için bazı ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu duyurdu.
Valilik ek tedbirler kapsamında şartları sağlamayan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındığını açıkladı. Valilik tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"10.01.2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır."

Açıklamaya göre bu genelgelere ilaveten, ilçelerde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapması konusunda kaymakamlıklar yazılı olarak talimatlandırıldı.
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