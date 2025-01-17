https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusyanin-londra-buyukelciligi-ingilterenin-ukraynaya-iliskin-planlari-provokatif-1092807882.html

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: İngiltere'nin Ukrayna’ya ilişkin planları provokatif

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: İngiltere'nin Ukrayna’ya ilişkin planları provokatif

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Ukrayna ile ilgili eylemlerinin gerilimin daha da tırmanmasına yol açabileceğini belirtti. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T21:10+0300

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dünya

rusya'nın londra büyükelçiliği

ingiltere

ukrayna

gerilim

tehdit

provokasyon

askeri üs

keir starmer

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Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İngiliz yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar ve resmi belgelerin içeriklerinin İngiltere'nin gerilimi tırmandırma riski barındıran kışkırtıcı planlarına işaret ettiği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlardaki açıklamalar ve resmi belgelerin içeriği, İngilizlerin bu ülkeyle ilgili, topraklarında askeri üsler kurmak ve uzun menzilli silahların geliştirilmesine yardımcı olmak gibi son derece kışkırtıcı yeni planlara işaret ediyor. Bu durum gerilimin daha da tırmanması tehlikesi yaratıyor” denildi.16 Ocak’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ile Ukrayna arasında birçok alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasını imzalamak üzere Kiev'e ziyeret gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ingiliz-basini-ingiltere-ukraynaya-gonderilmesi-olasi-baris-gucu-misyonuna-liderlik-etmek-istiyor-1092766567.html

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rusya'nın londra büyükelçiliği, ingiltere, ukrayna, gerilim, tehdit, provokasyon, askeri üs, keir starmer, kiev