https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ingiliz-basini-ingiltere-ukraynaya-gonderilmesi-olasi-baris-gucu-misyonuna-liderlik-etmek-istiyor-1092766567.html

İngiliz basını: İngiltere, Ukrayna'ya gönderilmesi olası ‘barış gücü’ misyonuna liderlik etmek istiyor

İngiliz basını: İngiltere, Ukrayna'ya gönderilmesi olası ‘barış gücü’ misyonuna liderlik etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Telegraph, İngiltere’nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ‘barış gücü’ misyonuna liderlik etmek istediğini aktardı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T22:43+0300

2025-01-16T22:43+0300

2025-01-16T22:42+0300

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telegraph

ingiltere

fransa

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barış gücü

londra

emmanuel macron

vladimir zelenskiy

kremlin

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Telegraph gazetesinin üst düzey bir İngiliz askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre İngiltere, Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra Fransa ile birlikte bu ülkeye göndermeyi planladıkları ortak ‘barış gücü’ misyonuna liderlik etmek istiyor.Daha önce İngiltere ve Fransa liderlerinin, çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna'ya ortak bir ‘barış gücü’ gönderme konusunu gizlice görüştükleri bildirilmişti.Haberde, "İngiliz askerleri Ukrayna'da barışı koruma misyonuna liderlik edebilir ve edecektir’ ifadelerine yer verildi.Kaynaklar, Ukrayna’ya ‘barış gücü’ gönderilmesi planının gerçekleşmesi halinde Londra’nın söz konusu misyona liderlik edebilecek kadar güçlü bir konumda olduğunu, ancak konuya ilişkin henüz ‘derin bir askeri planlamanın’ yapılmadığını kaydetti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma girişimi, bunun potansiyel genişlemesi ve diğer ülkelerin dahil olması konularını görüştüğünü belirtmişti.Kremlin, barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının ancak çatışmanın ilgili taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı'nın Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme planlarının provokatif olduğunu ve Batılı ülkelerin Moskova ile çatışmayı daha da derinleştirme niyetini ortaya koyduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/zelenskiy-itiraf-etti-4-ulke-ukraynayi-natoda-gormek-istemiyor-1092764478.html

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telegraph, ingiltere, fransa, ukrayna, barış gücü, londra, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı