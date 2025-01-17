https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/kremlinden-pezeskiyanla-bulusan-putin-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-isbirligimizi-daha-da-1092790191.html

Kremlin'de Pezeşkiyan'la buluşan Putin: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması işbirliğimizi daha da güçlendirecek

Kremlin'de Pezeşkiyan'la buluşan Putin: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması işbirliğimizi daha da güçlendirecek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Moskova'ya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Putin'le bir araya geldi. İkilinin görüşme sonunda Kapsamlı Stratejik Ortaklık... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T15:16+0300

2025-01-17T15:16+0300

2025-01-17T15:16+0300

dünya

iran

tahran

rusya

vladimir putin

kremlin

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

moskova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tahran'ın son yıllarda çeşitli alanlarda işbirliğini pekiştirdiğine dikkat çekerek bugün imzalanacak Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın tüm beşeri alanlarda işbirliğine daha da katkı sunacağını vurguladı.Putin, "Bugünkü ziyaretiniz özel bir önem taşıyor, zira sadece işbirliğimizin tüm alanlarını tartışmayacağız, aynı zamanda kapsamlı stratejik ortaklık konusunda büyük bir temel anlaşma da imzalayacağız. Bu önemli, çünkü bu, etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarına ek ivme kazandırma fırsatı sunacak" dedi.Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemine dikkat çekerek bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Ekonomik ve ticari ilişkilerden de söz eden Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını belirtti.Rus lider, Pezeşkiyan'dan İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e selamlarını iletmesini de istedi.'İkili ilişkiler stratejik nitelikte'İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, ikili ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını ve tüm alanları kapsadığını kaydetti.Bugün imzalanacak anlaşmanın öneminden söz eden Pezeşkiyan, "Bugün, iki ülkenin kültür, ekonomi, insani ilişkiler dahil tüm faaliyet alanlarını kapsayan önemli anlaşmamızın imzalanmasının ardından, bunun ikili ilişkilerimizin gelişmesine büyük ivme kazandıracağından ve daha ileri adımlar için sağlam bir temel oluşturacağından eminim" dedi.İran lideri, tüm bölgesel sorunların yalnızca bölge ülkeleri arasında mutabakatla çözülmesi gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/pasinyan-putine-ermenistanin-abyle-iliskilerde-attigi-son-adimlari-acikladi-1092788316.html

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iran, tahran, rusya, vladimir putin, kremlin, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, moskova