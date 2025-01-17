https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ve-iran-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-96yi-asti--1092768836.html
Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aştı
Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın bürosu, Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 96'yı aştığını ve ticaret... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T02:52+0300
2025-01-17T02:52+0300
2025-01-17T02:53+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın bürosu tarafından Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapacağı görüşmelere hazırlanan bilgilendirme materyallerinde Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 96'yı aştığı bildirildi. Yayınlanan açıklamada, "2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ticaret hacmi yüzde 15.5 artarak 3.77 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı hesaplamalarda ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'dan fazla. Özellikle ulaşım ve enerji alanında bir dizi büyük ortak proje hayata geçiriliyor" ifadeleri yer aldı. Putin ve Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü yapacakları görüşmelerde ikili işbirliğinin genişletilmesi ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışmayı planlıyorlar. İkili ticaretin daha da yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve üye ülkeleri ile İran arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasının önemli bir rol oynayacağı belirtilmişti. Anlaşma 2023 yılında imzalanmış, 2024 yılında ise İran'ın AEB'de gözlemci devlet statüsü resmiyet kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/putin-ve-pezeskiyan-iranin-nukleer-programina-iliskin-durumu-gorusecek--1092768023.html
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vladimir putin, rusya, iran, ticaret
vladimir putin, rusya, iran, ticaret
Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'yı aştı
02:52 17.01.2025 (güncellendi: 02:53 17.01.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın bürosu, Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 96'yı aştığını ve ticaret hacminin arttığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın bürosu tarafından Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapacağı görüşmelere hazırlanan bilgilendirme materyallerinde Rusya ve İran arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 96'yı aştığı bildirildi.
Yayınlanan açıklamada, "2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ticaret hacmi yüzde 15.5 artarak 3.77 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı hesaplamalarda ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'dan fazla. Özellikle ulaşım ve enerji alanında bir dizi büyük ortak proje hayata geçiriliyor" ifadeleri yer aldı.
Putin ve Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü yapacakları görüşmelerde ikili işbirliğinin genişletilmesi ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışmayı planlıyorlar.
İkili ticaretin daha da yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve üye ülkeleri ile İran arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasının önemli bir rol oynayacağı belirtilmişti. Anlaşma 2023 yılında imzalanmış, 2024 yılında ise İran'ın AEB'de gözlemci devlet statüsü resmiyet kazanmıştı.