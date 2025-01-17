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Putin ve Pezeşkiyan İran'ın nükleer programına ilişkin durumu görüşecek
Putin ve Pezeşkiyan İran'ın nükleer programına ilişkin durumu görüşecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiya, İran'ın nükleer programı ve Transkafkasya'daki durum hakkında görüşme... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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iran nükleer anlaşması
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Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova'da yapacakları görüşmede İran'ın nükleer programı ve Transkafkasya'daki durumu ele alabileceklerini açıkladı. Açıklamada, “Önümüzdeki zirve görüşmelerinde karşılıklı çıkarları temsil eden küresel ve bölgesel gündemin kilit meselelerin ele alınması bekleniyor. Bunlar arasında Transkafkasya'daki durumun gelişimi ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum da yer alıyor” ifadelerinde bulunuldu. Nükleer anlaşma neydi, neler oldu?2015 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa ve İran, İran'ın nükleer programını sınırlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı. ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Mayıs 2018'de İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmiş ve Tahran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Bunun üzerine İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azaltacağını açıklamış ve özellikle nükleer araştırmalar ve uranyum zenginleştirme seviyesindeki sınırlamalardan vazgeçmişti.
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rusya, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, iran nükleer anlaşması
rusya, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, iran nükleer anlaşması

Putin ve Pezeşkiyan İran'ın nükleer programına ilişkin durumu görüşecek

01:13 17.01.2025
© Sputnik / Aleksandr KazakovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Aleksandr Kazakov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiya, İran'ın nükleer programı ve Transkafkasya'daki durum hakkında görüşme gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova'da yapacakları görüşmede İran'ın nükleer programı ve Transkafkasya'daki durumu ele alabileceklerini açıkladı.
Açıklamada, “Önümüzdeki zirve görüşmelerinde karşılıklı çıkarları temsil eden küresel ve bölgesel gündemin kilit meselelerin ele alınması bekleniyor. Bunlar arasında Transkafkasya'daki durumun gelişimi ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum da yer alıyor” ifadelerinde bulunuldu.

Nükleer anlaşma neydi, neler oldu?

2015 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa ve İran, İran'ın nükleer programını sınırlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.
ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Mayıs 2018'de İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmiş ve Tahran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.
Bunun üzerine İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azaltacağını açıklamış ve özellikle nükleer araştırmalar ve uranyum zenginleştirme seviyesindeki sınırlamalardan vazgeçmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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