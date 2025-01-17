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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-turkakima-saldiri-abdnin-yonlendirmesiyle-yapildi-1092770995.html
Rusya: TürkAkım’a saldırı ABD’nin yönlendirmesiyle yapıldı
Rusya: TürkAkım’a saldırı ABD’nin yönlendirmesiyle yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD ve İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ni pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) bağlamak istediğine dikkat çeken Rus diplomat Nebenzya, Ukrayna’nın... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T06:39+0300
2025-01-17T06:57+0300
ukrayna krizi
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu toplantısında, Ukrayna ordusunun ABD ve İngiltere’nin yönlendirmesiyle TürkAkım doğalgaz boru hattına saldırı düzenlediğini dile getirdi.Nebenzya, “TürkAkım altyapısına yönelik saldırının, Avrupa Birliği’ni ABD'den gelen pahalı LNG'ye bağlamak isteyen Washington ve Londra'dan gelen yönlendirmeyle gerçekleştirildiğine inanmak için her türlü nedenimiz var” şeklinde konuştu.Rus diplomat, Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısına ilişkin tarafsız bir uluslararası soruşturma başlatılmasını engelleyenlerin ABD ve İngiltere olduğunu da sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi ‘Ukraynalı müşterilerin’ eliyle TürkAkım’ı devre dışı bırakmaya çalışmakla suçlamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, TürkAkım’a saldırıya misilleme olarak Ukrayna’nın doğalgaz altyapısını vurmuştu.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nebenzya-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesi-kievin-eksigi-tamamlamasi-icin-yeterli-olmayacak-1092769310.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, ingiltere, ukrayna, avrupa birliği, türkakım
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, ingiltere, ukrayna, avrupa birliği, türkakım

Rusya: TürkAkım’a saldırı ABD’nin yönlendirmesiyle yapıldı

06:39 17.01.2025 (güncellendi: 06:57 17.01.2025)
© AATürkAkım
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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ABD ve İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ni pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) bağlamak istediğine dikkat çeken Rus diplomat Nebenzya, Ukrayna’nın bu iki ülkenin yönlendirmesiyle TürkAkım boru hattına saldırdığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu toplantısında, Ukrayna ordusunun ABD ve İngiltere’nin yönlendirmesiyle TürkAkım doğalgaz boru hattına saldırı düzenlediğini dile getirdi.
Nebenzya, “TürkAkım altyapısına yönelik saldırının, Avrupa Birliği’ni ABD'den gelen pahalı LNG'ye bağlamak isteyen Washington ve Londra'dan gelen yönlendirmeyle gerçekleştirildiğine inanmak için her türlü nedenimiz var” şeklinde konuştu.
Rus diplomat, Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısına ilişkin tarafsız bir uluslararası soruşturma başlatılmasını engelleyenlerin ABD ve İngiltere olduğunu da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi ‘Ukraynalı müşterilerin’ eliyle TürkAkım’ı devre dışı bırakmaya çalışmakla suçlamıştı.
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, TürkAkım’a saldırıya misilleme olarak Ukrayna’nın doğalgaz altyapısını vurmuştu.

TürkAkım neden önemli?

TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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