https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-disisleri-abd-rus-itfaiye-ucaklarini-almayarak-kendine-zarar-verdi-1092782615.html

Rusya Dışişleri: ABD, Rus itfaiye uçaklarını almayarak kendine zarar verdi

Rusya Dışişleri: ABD, Rus itfaiye uçaklarını almayarak kendine zarar verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yi annenin sözünü dinlemeyip soğukta kulakları donan çocuğa benzeterek Rus Be-200 itfaiye uçaklarını satın... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T12:15+0300

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2025-01-17T12:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, 2017-2019’da ABD ve Rusya’nın 10 adet Be-200 uçağın alımıyla ilgili sözleşmeyi imzalamaya yakın olduğunu anımsattı.Washington’un Moskova’yla anlaşmaktan son anda vazgeçip Ukrayna yapımı motorlara sahip hava araçlarını almaya karar verdiğini belirten Rus diplomat, Ukrayna’nın motorları sertifikalandırmayı reddetmesi nedeniyle bu anlaşmanın da yapılmadığını kaydederek şu değerlendirmeye yer verdi:Zaharova, Hollywood’un “Los Angeles Pompeii'sinin son gününü” beyaz perdeye uyarlayabileceğini ekledi.7 Ocak sabahında Los Angeles'ın değişik bölgelerinde başlayan ve bölge tarihinin en büyüğü olarak kabul edilen yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildiriliyor. En az 25 kişi yaşamını yitirirken toplam hasarın ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusyada-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092778193.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, los angeles, be-200 itfaiye uçağı, ukrayna, aventa-m