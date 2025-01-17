https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-disisleri-abd-rus-itfaiye-ucaklarini-almayarak-kendine-zarar-verdi-1092782615.html
Rusya Dışişleri: ABD, Rus itfaiye uçaklarını almayarak kendine zarar verdi
Rusya Dışişleri: ABD, Rus itfaiye uçaklarını almayarak kendine zarar verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yi annenin sözünü dinlemeyip soğukta kulakları donan çocuğa benzeterek Rus Be-200 itfaiye uçaklarını satın... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:15+0300
2025-01-17T12:15+0300
2025-01-17T12:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, 2017-2019’da ABD ve Rusya’nın 10 adet Be-200 uçağın alımıyla ilgili sözleşmeyi imzalamaya yakın olduğunu anımsattı.Washington’un Moskova’yla anlaşmaktan son anda vazgeçip Ukrayna yapımı motorlara sahip hava araçlarını almaya karar verdiğini belirten Rus diplomat, Ukrayna’nın motorları sertifikalandırmayı reddetmesi nedeniyle bu anlaşmanın da yapılmadığını kaydederek şu değerlendirmeye yer verdi:Zaharova, Hollywood’un “Los Angeles Pompeii'sinin son gününü” beyaz perdeye uyarlayabileceğini ekledi.7 Ocak sabahında Los Angeles'ın değişik bölgelerinde başlayan ve bölge tarihinin en büyüğü olarak kabul edilen yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildiriliyor. En az 25 kişi yaşamını yitirirken toplam hasarın ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusyada-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092778193.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, los angeles, be-200 itfaiye uçağı, ukrayna, aventa-m
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, los angeles, be-200 itfaiye uçağı, ukrayna, aventa-m
Rusya Dışişleri: ABD, Rus itfaiye uçaklarını almayarak kendine zarar verdi
12:15 17.01.2025 (güncellendi: 12:21 17.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yi annenin sözünü dinlemeyip soğukta kulakları donan çocuğa benzeterek Rus Be-200 itfaiye uçaklarını satın almadığı için eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, 2017-2019’da ABD ve Rusya’nın 10 adet Be-200 uçağın alımıyla ilgili sözleşmeyi imzalamaya yakın olduğunu anımsattı.
Washington’un Moskova’yla anlaşmaktan son anda vazgeçip Ukrayna yapımı motorlara sahip hava araçlarını almaya karar verdiğini belirten Rus diplomat, Ukrayna’nın motorları sertifikalandırmayı reddetmesi nedeniyle bu anlaşmanın da yapılmadığını kaydederek şu değerlendirmeye yer verdi:
ABD, yangın söndürme ekipmanlarını Los Angeles'a değil, Ukrayna'ya teslim etmekle kalmadı, Kiev aynı zamanda ABD için kurtarıcı nitelikte olan amfibi uçak anlaşmasını da engelledi. Aynı senaryo, salgının en zor döneminde, Aventa-M solunum cihazlarının teslimatında da yaşandı. Her şey, cihazların ABD’de ‘önlem olarak’ imha edilmesiyle sona erdi. Kaç hayat kurtarabilirlerdi, hiç kimse hesaplamadı. Bunlar ‘annesine inat kulaklarını donduran’ serinin sadece birkaç örneği.
Zaharova, Hollywood’un “Los Angeles Pompeii'sinin son gününü” beyaz perdeye uyarlayabileceğini ekledi.
7 Ocak sabahında Los Angeles'ın değişik bölgelerinde başlayan ve bölge tarihinin en büyüğü olarak kabul edilen yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildiriliyor. En az 25 kişi yaşamını yitirirken toplam hasarın ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.